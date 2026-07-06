Як зберегти історичний центр Одеси — думка архітектора

Будівля в центрі Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Історичний центр Одеси може розвиватися без втрати свого унікального вигляду. Для цього сучасні рішення варто поєднувати зі збереженням архітектурної спадщини та відновленням старої забудови. Такий підхід не лише зробить місто комфортнішим для життя, а й допоможе зберегти його туристичну привабливість.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів заступник голови ГО "Асоціація архітекторів Одеси" Микола Чепелев.

Поєднання розвитку і спадщини

Майбутнє Одеси нерозривно пов'язане зі збереженням її архітектурної спадщини. Особливо це стосується історичного центру, де будь-які сучасні зміни мають відбуватися без втрати унікального вигляду міста.

"З точки зору архітектури, просторового розвитку, я вірю, що Одеса буде містом, яке має розвиток, має перспективу і стає все більш комфортним для мешканців. І, звісно, містом, яке зберігає свою спадщину", — зазначив Микола Чепелев.

Чому це важливо для туристів

Архітектор наголосив, що сучасні підходи до розвитку не суперечать збереженню старої забудови. Навпаки, доглянуті історичні будівлі роблять центр міста більш привабливим як для одеситів, так і для туристів.

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"Ніхто не заперечує, що мають бути сучасні підходи, але одночасно це має бути збереження спадщини. Щоб туристів приваблював центр міста, стара забудова має виглядати нормально", — додав археолог.

Європейський досвід

За словами Миколи Чепелева, у країнах Європи вже давно довели, що історичні будинки можна успішно оновлювати. Для цього проводять капітальні ремонти, реконструкцію та реновацію, що дозволяє значно продовжити строк експлуатації будівель і покращити їхній зовнішній вигляд.

"Досвід Європи говорить про те, що ця проблема вирішується. Капітальний ремонт, реконструкція, реновація такої забудови дозволяють продовжити її вік ще надовго і поліпшити зовнішній вигляд", — підсумував Чепелев.

Як повідомляли Новини.LIVE, від 2023 року власники житла в будинках-пам’ятках в Одесі не могли отримати компенсації за пошкодження через складні бюрократичні процедури. Питання неодноразово піднімалося на рівні держави після призначення керівництва Одеської МВА. Тепер Кабінет Міністрів офіційно зняв ці обмеження. Програма "єВідновлення" запрацює для таких об’єктів у спрощеному форматі.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі пропонують переглянути межі зони ЮНЕСКО та історичного ареалу міста. Депутати вважають, що нинішні обмеження заважають розвитку, ускладнюють відбудову та створюють проблеми під час реалізації проєктів. Вони наголосили, що чинні межі потребують перегляду.