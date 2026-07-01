Реконструкція Одеси: як архітектори планують оновити місто

Одеса залишається улюбленим містом мільйонів завдяки своєму унікальному історичному шарму. Проте щодня місцеві мешканці змушені терпіти нескінченні затори, відсутність парковок та хаотичну забудову. Сьогодні активні дискусії точаться навколо того, як осучаснити міський простір без шкоди для його автентичності. Який вигляд має бути в Одеси майбутнього? Які нюанси потрібно враховувати під час розробки проектів? Подальша доля морвокзалу.

Про це в День архітектури журналісти Новини.LIVE поговорили із заступником голови ГО "Асоціація архітекторів Одеси" Миколою Чепелевим та дізналися, як розвиватися Одеса.

Збереження спадщини

Одеса має величезний потенціал для просторового розвитку та покращення умов життя мешканців. Важливо, щоб будь-які нові будівельні проєкти гармонійно поєднувалися зі старими архітектурними формами. Розвиток міста в жодному разі не повинен знищувати його унікальне історичне обличчя.

"Я вірю, що Одеса має перспективу і стає все більш комфортним містом, яке зберігає свою спадщину. Будь-яке осучаснення в центрі має йти разом із захистом нашої історії", — зазначив Микола Чепелев.

Микола Чепелев про збереження спадщини. Фото: Новини.LIVE

Сучасні європейські підходи до архітектури цілком дозволяють оновлювати міський простір без руйнувань. Для залучення мандрівників та створення затишку необхідно ретельно доглядати за старовинними фасадами. Охайний вигляд вулиць є головною передумовою для успішного розвитку туризму.

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"Ніхто не заперечує, що мають бути якісь сучасні підходи, але одночасно це має бути збереження спадщини. Щоб центр приваблював туристів, стара забудова повинна виглядати нормально", — підкреслив архітектор.

Одеський оперний театр. Фото: Новини.LIVE

Багато міст Європи вже успішно розв'язали подібні проблеми за допомогою перевірених методів. Старі будівлі не обов'язково зносити, адже їхній вік можна суттєво подовжити завдяки якісним відновлювальним роботам. Це дозволяє покращити естетичний вигляд вулиць та зберегти автентичність.

"Досвід Європи говорить про те, що ця проблема вирішується через капітальний ремонт, реконструкцію та реновацію. Таку забудову можна продовжити ще надовго і поліпшити її зовнішній вигляд", — розповів фахівець.

Архітектор про старі будівлі. Фото: Новини.LIVE

Комфортні райони

Спальні райони міста вже мають сформовану структуру, тому великі будівельні зміни там недоречні. Замість масштабного зведення нових висоток варто зосередитися на покращенні умов у вже існуючих будинках. Будь-які архітектурні втручання мають бути точковими, обережними та узгодженими з громадою.

"У спальних районах потрібно робити точкові зміни для підвищення комфорту в будівлях, які вже існують. До нового будівництва слід підходити обережно, аналізувати його вплив і просто адаптувати світовий досвід", — радить експерт.

Один із спаальних районів Одеси. Фото: Новини.LIVE

Кожен житловий масив міста повинен забезпечувати людей усім необхідним без потреби їхати в центр. Школи, дитячі садки, лікарні та культурні заклади мають розташовуватися поруч із домом у пішохідній доступності. Також місту потрібні нові зелені зони для адаптації до сучасних кліматичних викликів.

"Будь-який район має забезпечувати найширший спектр потреб, щоб соціальні, освітні та медичні заклади були поруч. Саме така децентралізація має відбуватися, включаючи збільшення зелених зон під кліматичні виклики", — пояснив Микола Чепелев.

Микола Чепелев про спальні райони. Фото: Новини.LIVE

Транспортний колапс

Затори на дорогах неможливо розв'язати простим розширенням проїжджої частини чи будівництвом нових розв'язок. Світова практика доводить, що додаткові смуги лише збільшують потік приватних автомобілів та створюють нові затори. Головним виходом із ситуації є створення зручної та якісної альтернативи.

"Рецепт цієї проблеми — не про розширення доріг чи збільшення розв'язок, а про розвиток якісного громадського транспорту. Потрібно заохочувати мешканців менше користуватися приватними авто, бо покращити рух для них неможливо", — ствердив архітектор.

Машини на дорозі. Фото: Новини.LIVE

Вільна територія в історичній частині міста є великим дефіцитом, тому паркування там не може бути безкоштовним. Закони економіки вимагають підвищення вартості стоянки або створення чітких і прозорих правил регулювання цього простору. Будівництво перехоплювальних паркінгів на околицях центру поки що не є актуальним для Одеси.

"В центрі територія — це дефіцитна історія, тому використання цього ресурсу має коштувати більше грошей. Потрібно робити прозорим регулювання парковками або підвищувати вартість, адже складні рішення з перехоплювальними паркінгами поки не для нас", — зазначив фахівець.

Архітектор Микола Чепелев про транспортний колапс. Фото: Новини.LIVE

Реконструкція Морвокзалу

Долю знакових та історичних об'єктів міста, таких як відомий одеський Морвокзал, має вирішувати не лише власник. Будь-які архітектурні зміни на таких локаціях повинні відбуватися відкрито та публічно. Найкращим інструментом для пошуку якісних рішень є проведення чесних архітектурних конкурсів.

"У будівлі є власник, який вирішує, що там має бути, але зміни у знакових місцях повинні проходити прозоро. Обговорення на широкому загалі та архітектурні конкурси нададуть найкращі рішення", — переконаний Микола Чепелев.

Одеський Морвокзал. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні будівля готелю Одеса, який був візитною карткою нашого міста, стала свого роду символом російського звільнення. Доля даної будівлі ще не визначена, але те, що дана територія має стати соціально значущою, сумнівів немає. Повернутися до цього питання доведеться лише після завершення бойових дій.

План відновлення

Для досягнення реальних результатів місту необхідний чіткий і детальний план дій на роки вперед. Будь-які реформи не спрацюють, якщо вони будуть базуватися лише на голосних обіцянках та популізмі. Створення довгострокової стратегії розвитку є тривалим, але абсолютно необхідним процесом.

"Починати потрібно із формування стратегії, тобто із якісного бачення тих змін, які можуть бути заплановані. Це складно і довго, але без такого документа ніяких сталих змін відбуватись не буде", — підкреслив експерт.

Архітектор про відновлення Морвокзалу. Фото: Новини.LIVE

Перетворення Одеси на сучасний та комфортний простір потребує комплексного підходу та часу. Головне — діяти виважено, відкрито та спиратися на успішний світовий досвід. Тільки через прозорі рішення, розвиток зручного транспорту та повагу до історичної спадщини місто зможе зберегти свою унікальну душу й водночас стати зручним для кожного мешканця.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі пропонують переглянути межі зони ЮНЕСКО та історичного ареалу міста. Депутати вважають, що нинішні обмеження заважають розвитку, ускладнюють відбудову та створюють проблеми під час реалізації проєктів. Вони наголосили, що чинні межі потребують перегляду.

Також Новини.LIVE писали, що від 2023 року власники житла в будинках-пам’ятках в Одесі не могли отримати компенсації за пошкодження через складні бюрократичні процедури. Питання неодноразово піднімалося на рівні держави після призначення керівництва Одеської МВА. Тепер Кабінет Міністрів офіційно зняв ці обмеження. Програма "єВідновлення" запрацює для таких об’єктів у спрощеному форматі.