Активы на миллионы: в Одессе будут судить чиновника миграционки

Деньги, которые обнаружили у подозреваемого. Фото: Государственное бюро расследований

В Одессе передали в суд дело чиновника миграционной службы, которого подозревают в незаконном обогащении. У него обнаружили активы на десятки миллионов гривен, которые не соответствуют его доходам. Часть имущества следствия, он записывал на родственников. Сейчас мужчина находится под стражей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Незаконное обогащение

Работники ГБР завершили расследование в отношении начальника управления миграционного контроля ГУ ГМС в Одесской области. Обвинительный акт уже направили в суд. По данным следствия, чиновник накопил активы, которые значительно превышают его официальные доходы. Разница составляет более 13 млн грн и не подтверждена никакими документами. Следователи установили, что он не задекларировал ряд дорогостоящего имущества. Речь идет о доме в центре Одессы площадью более 200 квадратных метров вместе с земельным участком стоимостью более 7 млн грн.

Также у него обнаружили автомобиль Mercedes-Benz G 400 D 2023 года стоимостью около 5,6 млн грн. Кроме этого, часть активов чиновник оформлял на мать. Среди них — офисное здание, база отдыха, магазины и земельные участки в Белгороде-Днестровском и Затоке.

Отдельно следствие проверило криптовалюты, указанные в декларации. По документам, жене чиновника якобы принадлежали 37 биткоинов на более 57,7 млн грн. Однако следователи установили, что этих активов не существует. В целом недостоверные сведения в декларации превышают 83 млн грн.

Читайте также:

Что грозит

Ранее суд уже конфисковал в доход государства автомобиль Mercedes стоимостью почти 5,7 млн грн. Чиновника уволили с должности. Сейчас он находится под стражей и уже проходит по другому делу — о получении взятки. В июне 2024 года его разоблачили на вымогательстве 20 тысяч долларов за помощь иностранцу в решении миграционных вопросов. Мужчину обвиняют в незаконном обогащении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Другие дела

Отметим, ранее НАПК выявило нарушения в декларации депутата Одесского облсовета Вадима Колойденко. По результатам проверки, он задекларировал более 23 млн грн наличных, которых фактически не имел. Анализ доходов и расходов за 2000-2024 годы показал, что семья могла накопить максимум 1,16 млн грн, тогда как в декларации указано 495 тыс. долларов и 106 тыс. евро. Остальная сумма не подтверждается никакими документами, материалы дела уже переданы правоохранителям.

Кроме того, в декларации не указана часть имущества: квартира матери в Одессе, дом в Крыжановке, автомобиль Volkswagen Touareg 2019 года и корпоративные права в ООО "ТД ПОЛЮС". Сам депутат объяснял происхождение средств зарплатой, бизнесом и деньгами от бывшей жены, однако НАПК отвергло эти аргументы. В ведомстве отмечают, что выявленные нарушения могут иметь признаки уголовного правонарушения, за которое предусмотрено наказание — до двух лет ограничения или лишения свободы.

Как сообщает Новини.LIVE, бывший заместитель директора КП "Теплоснабжение города Одессы" Евгений Колопенюк подал декларацию перед увольнением. В ней — миллионные активы, криптовалюта и крупный бизнес. Также задекларированы значительные денежные сбережения и недвижимость. Часть компаний фигурирует в уголовном производстве.

Также Новини.LIVE писали, что одесский депутат Петр Обухов подал декларацию за 2025 год. В ней — две квартиры, более 40 земельных участков и корпоративные права. Также он задекларировал миллионные доходы и значительные денежные активы. Основные поступления - от бизнеса и дивидендов.