Активи на мільйони: в Одесі судитимуть чиновника міграційки

Активи на мільйони: в Одесі судитимуть чиновника міграційки

Дата публікації: 16 квітня 2026 14:30
Гроші, які виявили у підозрюваного. Фото: Державне бюро розслідувань

В Одесі передали до суду справу посадовця міграційної служби, якого підозрюють у незаконному збагаченні. У нього виявили активи на десятки мільйонів гривень, що не відповідають його доходам. Частину майна слідства, він записував на родичів. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Незаконне збагачення

Працівники ДБР завершили розслідування щодо начальника управління міграційного контролю ГУ ДМС в Одеській області. Обвинувальний акт уже скерували до суду. За даними слідства, посадовець накопичив активи, які значно перевищують його офіційні доходи. Різниця становить понад 13 млн грн і не підтверджена жодними документами. Слідчі встановили, що він не задекларував низку дорогого майна. Йдеться про будинок у центрі Одеси площею понад 200 квадратних метрів разом із земельною ділянкою вартістю більш як 7 млн грн.

Також у нього виявили автомобіль Mercedes-Benz G 400 D 2023 року вартістю близько 5,6 млн грн. Крім цього, частину активів посадовець оформлював на матір. Серед них — офісна будівля, база відпочинку, магазини та земельні ділянки у Білгороді-Дністровському та Затоці.

Окремо слідство перевірило криптовалюти, зазначені в декларації. За документами, дружині чиновника нібито належали 37 біткоїнів на понад 57,7 млн грн. Однак слідчі встановили, що цих активів не існує. Загалом недостовірні відомості в декларації перевищують 83 млн грн.

Що загрожує

Раніше суд уже конфіскував у дохід держави автомобіль Mercedes вартістю майже 5,7 млн грн. Посадовця звільнили з посади. Наразі він перебуває під вартою та вже проходить по іншій справі — щодо отримання хабаря. У червні 2024 року його викрили на вимаганні 20 тисяч доларів за допомогу іноземцю у вирішенні міграційних питань. Чоловіка обвинувачують у незаконному збагаченні. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Інші справи

Зазначимо, раніше НАЗК виявило порушення у декларації депутата Одеської облради Вадима Колойденка. За результатами перевірки, він задекларував понад 23 млн грн готівки, якої фактично не мав. Аналіз доходів і витрат за 2000–2024 роки показав, що родина могла накопичити максимум 1,16 млн грн, тоді як у декларації вказано 495 тис. доларів і 106 тис. євро. Решта суми не підтверджується жодними документами, матеріали справи вже передані правоохоронцям.

Крім того, у декларації не зазначено частину майна: квартиру матері в Одесі, будинок у Крижанівці, автомобіль Volkswagen Touareg 2019 року та корпоративні права у ТОВ "ТД ПОЛЮС". Сам депутат пояснював походження коштів зарплатою, бізнесом і грошима від колишньої дружини, однак НАЗК відкинуло ці аргументи. У відомстві зазначають, що виявлені порушення можуть мати ознаки кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання — до двох років обмеження або позбавлення волі.

Як повідомляє Новини.LIVE, колишній заступник директора КП "Теплопостачання міста Одеси" Євгеній Колопенюк подав декларацію перед звільненням. У ній — мільйонні активи, криптовалюта та великий бізнес. Також задекларовані значні грошові заощадження і нерухомість. Частина компаній фігурує у кримінальному провадженні.

Також Новини.LIVE писали, що одеський депутат Петро Обухов подав декларацію за 2025 рік. У ній — дві квартири, понад 40 земельних ділянок та корпоративні права. Також він задекларував мільйонні доходи і значні грошові активи. Основні надходження — від бізнесу та дивідендів.

Одеса Міграційна служба ДБР
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
