НАЗК взялося за депутата одеської облради: причина у 23 млн

НАЗК виявило, що депутат Одеської облради Вадим Колойденко задекларував понад 23 мільйони гривень готівки, якої фактично не мав. Перевірка тривала майже чотири місяці та охопила аналіз доходів і витрат за 25 років. Різниця між задекларованим і реальним майном кваліфікується як кримінальне правопорушення. Матеріали справи передані до правоохоронців.

Недостовірні відомості

Колойденко задекларував 495 тис. доларів і 106 тис. євро, хоча НАЗК довело, що реально він міг накопичити не більше 29 тис. доларів. Аналіз доходів і витрат з 2000 по 2024 роки показав, що сім’я могла мати готівкою максимум 1,16 млн грн. Решта — понад 23 млн грн — не підтверджується офіційними документами.

Серед нерухомості та майна, яке депутат не задекларував:

квартиру матері в Одесі площею 49 м², де фактично проживав;

будинок у Крижанівці, де живуть неповнолітні діти;

автомобіль Volkswagen Touareg 2019 року за 1,44 млн грн;

корпоративні права у ТОВ "ТД ПОЛЮС".

Пояснення депутата

Колойденко стверджував, що готівка накопичена за зарплатою, бізнесом і нібито отриманими коштами від колишньої дружини. НАЗК відкинула ці пояснення: судові документи та свідчення колишньої дружини не підтверджують наявність таких грошей, а частина дат угод не збігається з поданими даними.

Можливі наслідки

НАЗК виявило ознаки порушення ч. 2 ст. 366-2 ККУ. Якщо суд визнає Колойденка винним, йому загрожує штраф, громадські роботи, обмеження або позбавлення волі до двох років та заборона обіймати певні посади до трьох років.

