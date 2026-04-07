Головна Одеса НАЗК взялося за депутата одеської облради: причина у 23 млн

НАЗК взялося за депутата одеської облради: причина у 23 млн

Дата публікації: 7 квітня 2026 13:44
НАЗК взялося за депутата одеської облради: причина у 23 млн
Депутат облради. Фото: Одеська обласна рада

НАЗК виявило, що депутат Одеської облради Вадим Колойденко задекларував понад 23 мільйони гривень готівки, якої фактично не мав. Перевірка тривала майже чотири місяці та охопила аналіз доходів і витрат за 25 років. Різниця між задекларованим і реальним майном кваліфікується як кримінальне правопорушення. Матеріали справи передані до правоохоронців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на перевірку декларації НАЗК.

Недостовірні відомості

Колойденко задекларував 495 тис. доларів і 106 тис. євро, хоча НАЗК довело, що реально він міг накопичити не більше 29 тис. доларів. Аналіз доходів і витрат з 2000 по 2024 роки показав, що сім’я могла мати готівкою максимум 1,16 млн грн. Решта — понад 23 млн грн — не підтверджується офіційними документами.

Серед нерухомості та майна, яке депутат не задекларував: 

  • квартиру матері в Одесі площею 49 м², де фактично проживав;
  • будинок у Крижанівці, де живуть неповнолітні діти;
  • автомобіль Volkswagen Touareg 2019 року за 1,44 млн грн; 
  • корпоративні права у ТОВ "ТД ПОЛЮС".

Пояснення депутата

Колойденко стверджував, що готівка накопичена за зарплатою, бізнесом і нібито отриманими коштами від колишньої дружини. НАЗК відкинула ці пояснення: судові документи та свідчення колишньої дружини не підтверджують наявність таких грошей, а частина дат угод не збігається з поданими даними.

Можливі наслідки

НАЗК виявило ознаки порушення ч. 2 ст. 366-2 ККУ. Якщо суд визнає Колойденка винним, йому загрожує штраф, громадські роботи, обмеження або позбавлення волі до двох років та заборона обіймати певні посади до трьох років.

Як повідомляли Новини.LIVE, голова Приморської райадміністрації Одеси Марат Корольов подав декларацію за 2025 рік. У ній — нерухомість, кілька автомобілів і значні готівкові заощадження. Частина майна оформлена на інших осіб або перебуває у користуванні родини. Окремо вказані доходи дружини, подарунки дітям і кошти на рахунках.

Також Новини.LIVE писали, що перший заступник мера Одеси Олександр Філатов подав декларацію за 2025 рік. У ній — готівкові заощадження в доларах і євро, новий автомобіль та кілька об’єктів нерухомості. Частина майна записана на дружину. Також родина задекларувала доходи від бізнесу, зарплати і продажу майна.

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
