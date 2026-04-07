НАПК взялось за депутата одесского облсовета: причина в 23 млн

НАПК взялось за депутата одесского облсовета: причина в 23 млн

Дата публикации 7 апреля 2026 13:44
НАПК взялось за депутата одесского облсовета: причина в 23 млн
Депутат облсовета. Фото: Одесский областной совет

НАПК обнаружило, что депутат Одесского облсовета Вадим Колойденко задекларировал более 23 миллионов гривен наличных, которых фактически не имел. Проверка длилась почти четыре месяца и охватила анализ доходов и расходов за 25 лет. Разница между задекларированным и реальным имуществом квалифицируется как уголовное преступление. Материалы дела переданы в правоохранительные органы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на проверку декларации НАПК.

Недостоверные сведения

Колойденко задекларировал 495 тыс. долларов и 106 тыс. евро, хотя НАПК доказало, что реально он мог накопить не более 29 тыс. долларов. Анализ доходов и расходов с 2000 по 2024 годы показал, что семья могла иметь наличными максимум 1,16 млн грн. Остальное — более 23 млн грн — не подтверждается официальными документами.

Среди недвижимости и имущества, которое депутат не задекларировал:

  • квартиру матери в Одессе площадью 49 м², где фактически проживал;
  • дом в Крыжановке, где живут несовершеннолетние дети;
  • автомобиль Volkswagen Touareg 2019 года за 1,44 млн грн;
  • корпоративные права в ООО "ТД ПОЛЮС".

Объяснения депутата

Колойденко утверждал, что наличные накоплены по зарплате, бизнесу и якобы полученным средствам от бывшей жены. НАПК отвергла эти объяснения: судебные документы и показания бывшей жены не подтверждают наличие таких денег, а часть дат сделок не совпадает с поданными данными.

Возможные последствия

НАПК выявило признаки нарушения ч. 2 ст. 366-2 УКУ. Если суд признает Колойденко виновным, ему грозит штраф, общественные работы, ограничение или лишение свободы до двух лет и запрет занимать определенные должности до трех лет.

Как сообщали Новини.LIVE, глава Приморской райадминистрации Одессы Марат Королев подал декларацию за 2025 год. В ней - недвижимость, несколько автомобилей и значительные наличные сбережения. Часть имущества оформлена на других лиц или находится в пользовании семьи. Отдельно указаны доходы жены, подарки детям и средства на счетах.

Также Новини.LIVE писали, что первый заместитель мэра Одессы Александр Филатов подал декларацию за 2025 год. В ней — наличные сбережения в долларах и евро, новый автомобиль и несколько объектов недвижимости. Часть имущества записана на жену. Также семья задекларировала доходы от бизнеса, зарплаты и продажи имущества.

Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
