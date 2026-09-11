Мост через Днестровский лиман: новый проект для Одесской области

Автомобили на дороге. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

После разрушения моста в Затоке транспортное сообщение из Одессы в Бессарабию стало ещё более уязвимым. В настоящее время основной автомобильный маршрут проходит через Паланку и территорию Молдовы. В то же время для региона рассматриваются сразу три варианта нового перехода через Днестровский лиман. Один из них может стать основой нового транспортного коридора.

Об этом в комментарии Бессарабия INFORM рассказал председатель ОО "Ассоциация архитекторов Одессы" Владимир Халин, передает Новини.LIVЕ.

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Альтернативный маршрут

В Одесской области на протяжении многих лет было ограничено транспортное сообщение с Бессарабией. Одним из ключевых маршрутов был путь через мост в Затоке, а ещё одно направление проходит через Маяки и территорию Молдовы. После полномасштабного вторжения ситуация резко обострилась. Мост в Затоке подвергся серии ударов и больше не выполняет роль полноценной транспортной артерии. Из-за этого для поездок из Одессы в Бессарабию и центральную часть Одесской области особое значение приобрел маршрут через Паланку.

Это создает дополнительные ограничения для региона, который располагает крупными портами, аграрным сектором и прямым выходом к Дунаю. Именно поэтому идея нового перехода через Днестровский лиман сейчас имеет гораздо большее значение, чем до начала полномасштабной войны.

Варианты проезда в Бессарабию

По словам председателя ОО "Ассоциация архитекторов Одессы" Владимира Халина, в настоящее время рассматривается не один, а три принципиально разных варианта перехода через лиман. Среди них — южный автомобильный вариант через судоходный фарватер, северный маршрут от Маяка через район Нижнеднестровского национального природного парка и северный комбинированный эстакадный мост. Ранее внимание в основном сосредоточивалось на одном проекте. Теперь специалисты сравнивают несколько концепций, которые отличаются расположением, стоимостью, конструкцией и возможностями для дальнейшего развития транспортной сети.

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Южный вариант может стоить от 450 до более 700 миллионов долларов. Его реализация потребует сложных высотных конструкций, поскольку мост должен обеспечивать проход крупных судов.

В то же время маршрут через плавни Нижнеднестровского национального природного парка имеет серьезные экологические ограничения. Из-за этого наиболее перспективным Халин называет третий вариант — северный совмещенный эстакадный мост.

Эстакадный мост через Залив

Совмещенный эстакадный мост предлагается расположить севернее акватории Белгород-Днестровского морского порта, в той части лимана, где отсутствует интенсивное движение крупных судов.

"Вариант А (северный совмещенный эстакадный) — единственно оптимальный с экономической точки зрения, поскольку он в 2–3 раза дешевле южного варианта благодаря отсутствию необходимости в высоком судоходном габарите", — отмечает Владимир Халин.

По его словам, в этой части лимана в основном курсируют лодки и катера. Поэтому нет необходимости строить высокий вантовый или арочный мост для прохода крупных судов.

"Горизонтальная эстакада высотой около 15 м от уровня воды до нижней части пролетного строения. Пролеты 40–80 м согласно ДБН В.2.3-22. Без вантового пилона и без арки", — объясняет архитектор.

Еще одно преимущество такого решения — возможность объединить на одном переходе автомобильное и железнодорожное сообщение.

Новая логистика Одесской области

Комбинированный мост может изменить не только автомобильную логистику Одесской области. Железнодорожная составляющая потенциально позволит лучше соединить порты Измаила, Рени и Белгорода-Днестровского с украинской и европейской транспортной сетью.

"Выиграют все порты юго-запада и дунайского побережья: после соединения железной дорогой через украинскую территорию восемь речных и морских портов области перестанут быть конечными ветвями", — говорит Халин.

Речь идет также о новых возможностях для экспорта украинской продукции. По замыслу авторов проекта, Бессарабия сможет получить дополнительный транспортный выход, а порты региона — больше вариантов для доставки грузов.

Для аграрного сектора это также будет означать сокращение зависимости от длинных объездных маршрутов. Новая переправа могла бы стать частью более широкой транспортной системы, которая соединит Одесский регион с дунайскими портами и направлениями в Румынию.

Проблемы строительства

Несмотря на актуальность проекта, нового моста пока нет даже на этапе строительства. Одной из главных проблем остается финансирование подготовительных работ. Халин считает, что ждать сотни миллионов долларов на само строительство не нужно. Сначала необходимо подготовить технико-экономическое обоснование, оценку воздействия на окружающую среду и другие документы. Именно с готовым проектом можно обращаться к международным партнерам.

"Гранты CEF, Ukraine Facility и кредитная линия EIB не выделяются на основании абзаца в программе. Они выделяются на основании ТЭО, ОВОС и паспорта объекта", — подчеркивает эксперт.

По его словам, совместно с Белгород-Днестровским портом уже разрабатываются эскизные варианты комбинированного моста. Также он призывает область определить приоритетный вариант и приступить к проектированию. В результате новый переход через Днестровский лиман может стать не просто заменой разрушенного моста в Затоке. Его рассматривают как часть новой транспортной системы Одесской области, которая позволит уменьшить зависимость от транзита через Молдову и создать дополнительные возможности для портов, экспорта и сообщения с Румынией.

Средства на альтернативный путь

Кабинет Министров одобрил выделение 718 млн грн Агентству восстановления на транспортные проекты. Из них 335 млн грн направят в Одесскую область — в частности, на аварийно-восстановительные работы на поврежденных дорогах и обустройство альтернативных маршрутов возле моста в Маяках. Также средства будут использованы для поддержки ключевых логистических направлений к портам.

Еще 383,8 млн грн предусмотрено на строительство временного моста через Днестр на границе с Молдовой — между Ямполем и Косеуцем. Новая переправа должна усилить транспортное сообщение и создать дополнительный маршрут в направлении портов Дунайского региона.

Как сообщали Новини.LIVЕ, один из самых проблемных мостов Одессы готовят к капитальной реконструкции. Правительство Японии предоставит финансовую и техническую помощь для подготовки ремонта Ивановского путепровода. На первом этапе речь идет о 10 миллионах долларов на предпроектные исследования.

Также Новини.LIVЕ писали, что на международной трассе М-15 Одесса — Рени планируется отремонтировать участки возле пунктов пропуска "Маяки" и "Удобное". Предварительная стоимость работ превышает 141 миллион гривен. Причиной называют большие очереди грузовиков и значительную нагрузку на дорогу.