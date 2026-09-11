Міст через Дністровський лиман: новий проєкт для Одещини

Машини на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після руйнування мосту в Затоці транспортне сполучення з Одеси до Бессарабії стало ще більш уразливим. Нині основний автомобільний маршрут проходить через Паланку та територію Молдови. Водночас для регіону розглядають одразу три варіанти нового переходу через Дністровський лиман. Один із них може стати основою нового транспортного коридору.

Про це в коментарі Бессарабія INFORM розповів голова ГО "Асоціація архітекторів Одеси" Володимир Халін, передає Новини.LIVЕ.

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Альтернативний маршрут

На Одещині роками було обмежене транспортне сполучення з Бессарабією. Одним із ключових маршрутів був шлях через міст у Затоці, а ще один напрямок проходить через Маяки та територію Молдови. Після повномасштабного вторгнення ситуація різко загострилася. Міст у Затоці зазнав серії ударів і більше не виконує роль повноцінної транспортної артерії. Через це для поїздок з Одеси в Бессарабію та центральною частиною Одещини особливого значення набув маршрут через Паланку.

Це створює додаткові обмеження для регіону, який має великі порти, аграрний сектор і прямий вихід до Дунаю. Саме тому ідея нового переходу через Дністровський лиман зараз має значно більше значення, ніж до початку повномасштабної війни.

Варіанти проїзду в Бессарабію

За словами голови ГО "Асоціація архітекторів Одеси" Володимира Халіна, нині розглядають не один, а три принципово різні варіанти переходу через лиман. Серед них — південний автомобільний варіант через судноплавний фарватер, північний маршрут від Маяк через район Нижньодністровського національного природного парку та північний суміщений естакадний міст. Раніше увага переважно зосереджувалася на одному проєкті. Тепер фахівці порівнюють кілька концепцій, які відрізняються розташуванням, вартістю, конструкцією та можливостями для подальшого розвитку транспортної мережі.

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Південний варіант може коштувати від 450 до понад 700 мільйонів доларів. Його реалізація потребуватиме складних висотних конструкцій, оскільки міст має забезпечувати проходження великих суден.

Водночас маршрут через плавні Нижньодністровського національного природного парку має серйозні екологічні обмеження. Через це найбільш перспективним Халін називає третій варіант — північний суміщений естакадний міст.

Естакадний міст через Затоку

Суміщений естакадний міст пропонують розташувати північніше акваторії Білгород-Дністровського морського порту, у частині лиману, де немає інтенсивного руху великих суден.

"Варіант А (північний сумісний естакадний) — єдино оптимальний з точки зору економіки, бо він у 2–3 рази дешевше за південний варіант завдяки відсутності потреби у високому судноплавному габариті", — зазначає Володимир Халін.

За його словами, у цій частині лиману переважно ходять човни та катери. Тому немає необхідності будувати високий вантовий або арковий міст для проходження великих суден.

"Горизонтальна естакада висотою близько 15 м від урізу води до низу прогонової будови. Прольоти 40–80 м за ДБН В.2.3-22. Без вантового пілона і без арки", — пояснює архітектор.

Ще одна перевага такого рішення — можливість поєднати на одному переході автомобільне та залізничне сполучення.

Нові логістика Одещини

Суміщений міст може змінити не лише автомобільну логістику Однщини. Залізнична складова потенційно дозволить краще з'єднати порти Ізмаїла, Рені та Білгорода-Дністровського з українською та європейською транспортною мережею.

"Виграють усі порти південного заходу і дунайського фасаду: після зшивання залізницею українською територією вісім річкових і морських портів області перестають бути кінцевими гілками", — говорить Халін.

Йдеться також про нові можливості для експорту української продукції. За задумом авторів проєкту, Бессарабія зможе отримати додатковий транспортний вихід, а порти регіону — більше варіантів для доставки вантажів.

Для аграрного сектору це також означатиме скорочення залежності від довгих об'їзних маршрутів. Нова переправа могла б стати частиною ширшої транспортної системи, яка поєднає Одеський регіон із дунайськими портами та напрямками до Румунії.

Проблеми будівництва

Попри актуальність проєкту, нового мосту поки немає навіть на етапі будівництва. Однією з головних проблем залишається фінансування підготовчих робіт. Халін вважає, що чекати сотні мільйонів доларів на саме будівництво не потрібно. Спочатку необхідно підготувати техніко-економічне обґрунтування, оцінку впливу на довкілля та інші документи. Саме з готовим проєктом можна звертатися до міжнародних партнерів.

"Гранти CEF, Ukraine Facility і кредитна лінія EIB не відкриваються під абзац у програмі. Вони відкриваються під ТЕО, ОВД і паспорт об'єкта", — наголошує експерт.

За його словами, разом із Білгород-Дністровським портом уже розробляються ескізні варіанти суміщеного мосту. Також він закликає область визначити пріоритетний варіант і перейти до проєктування. У результаті новий перехід через Дністровський лиман може стати не просто заміною зруйнованого мосту в Затоці. Його розглядають як частину нової транспортної системи Одещини, яка дозволить зменшити залежність від транзиту через Молдову та створити додаткові можливості для портів, експорту й сполучення з Румунією.

Кошти на альтернативний шлях

Кабінет Міністрів погодив виділення 718 млн грн Агентству відновлення для транспортних проєктів. З них 335 млн грн спрямують на Одещину — зокрема на аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених дорогах та облаштування альтернативних маршрутів біля мосту в Маяках. Також кошти використають для підтримки ключових логістичних напрямків до портів.

Ще 383,8 млн грн передбачили на будівництво тимчасового мосту через Дністер на кордоні з Молдовою — між Ямполем і Косеуць. Нова переправа має посилити транспортне сполучення та створити додатковий маршрут у напрямку портів Дунайського регіону.

Як повідомляли Новини.LIVЕ, один із найпроблемніших мостів Одеси готують до великої реконструкції. Уряд Японії надасть фінансову та технічну допомогу для підготовки ремонту Іванівського шляхопроводу. На першому етапі йдеться про 10 мільйонів доларів на передпроєктні дослідження.

Також Новини.LIVЕ писали, що на міжнародній трасі М-15 Одеса — Рені хочуть відремонтувати ділянки біля пунктів пропуску "Маяки" та "Удобне". Попередня вартість робіт перевищує 141 мільйон гривень. Причиною називають великі черги вантажівок і значне навантаження на дорогу.