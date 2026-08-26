Трасу Одеса — Рені хочуть відремонтувати біля двох КПП

Ремонт на трасі. Фото ілюстративне: Служба відновлення та розвитку громад

На міжнародній трасі М-15 Одеса — Рені хочуть відремонтувати ділянки біля пунктів пропуску "Маяки" та "Удобне". Попередня вартість робіт перевищує 141 мільйон гривень. Причиною називають великі черги вантажівок і значне навантаження на дорогу.

Про це йдеться у відповіді Одеської обласної військової адміністрації депутату Одеської облради Трифону Антову, передає Новини.LIVE.

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Затори на трасі Одеса — Рені

В ОВА зазначають, що під час повномасштабної війни значення дороги М-15 Одеса — Рені суттєво зросло. Зараз це один із головних маршрутів, яким вантажі прямують до дунайських портів та пунктів пропуску на кордоні з Румунією. Особливо складною залишається ситуація на транзитній ділянці в районі села Паланка. Йдеться, зокрема, про під'їзди до КПП "Маяки" та "Удобне".

Через недостатню пропускну спроможність пунктів пропуску та тривалі перевірки там постійно накопичуються автомобілі. Найбільше проблем створюють черги вантажівок. В ОВА пояснюють, що транспорт тривалий час стоїть на дорозі, через що покриття отримує значне навантаження.

Разом із тривалою експлуатацією дороги та високими літніми температурами це призводить до швидшого руйнування покриття. На трасі утворюються колії, напливи, просідання та інші деформації.

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Скільки коштуватиме ремонт

Для вирішення проблеми розглядають не лише ремонт дороги, а й облаштування додаткових окремих смуг, де зможуть накопичуватися автомобілі перед пунктами пропуску. Це має відокремити транзитний транспорт від місцевого та зменшити навантаження на основні смуги.

За попередніми розрахунками, роботи планують на двох ділянках:

біля КПП "Маяки" — ділянка завдовжки 1,865 км. Орієнтовна вартість ремонту становить 94,39 млн грн;

біля КПП "Удобне" — 550 метрів дороги. На роботи попередньо потрібно 47,12 млн грн.

Таким чином, загальна орієнтовна сума становить близько 141,5 млн гривень. Водночас, чи є уже кошти на ремонт, в ОВА не уточнили. У відповіді на запит йдеться саме про орієнтовну вартість та необхідність реконструкції.

Обстріл пунктів пропуску

Ситуацію на прикордонних маршрутах Одещини ускладнюють і російські атаки. Новини.LIVE писали, що у ніч на 20 серпня російські безпілотники вдарили по Ренійській громаді, влучання зафіксували біля міжнародного пункту пропуску "Рені — Джурджулешти". Наступної ночі було пошкоджено пункт "Табаки — Мирне", через що рух там тимчасово зупиняли. А вже 25 серпня Новини.LIVE повідомляли, що під удар потрапила "Виноградівка — Вулкенєшть": пошкоджено інфраструктуру, а людей і транспорт спрямували через інші пункти пропуску. Через такі обмеження потік машин доводиться перерозподіляти між іншими прикордонними маршрутами області.