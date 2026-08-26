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Главная Одесса Пробки у КПП уменьшатся: трассу Одесса — Рени расширят

Пробки у КПП уменьшатся: трассу Одесса — Рени расширят

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 05:48
Трассу Одесса — Рени планируют отремонтировать в районе двух КПП
Ремонт на трассе. Фото иллюстративное: Служба восстановления и развития громад

На международной трассе М-15 Одесса — Рени планируется отремонтировать участки возле пунктов пропуска "Маяки" и "Удобное". Предварительная стоимость работ превышает 141 миллион гривен. Причиной называют большие очереди грузовиков и значительную нагрузку на дорогу.

Об этом говорится в ответе Одесской областной военной администрации депутату Одесского облсовета Трифону Антову, передает Новини.LIVE.

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Пробки на трассе Одесса — Рени

В ОВА отмечают, что во время полномасштабной войны значение дороги М-15 Одесса — Рени существенно возросло. Сейчас это один из главных маршрутов, по которому грузы следуют к дунайским портам и пунктам пропуска на границе с Румынией. Особенно сложной остается ситуация на транзитном участке в районе села Паланка. Речь идет, в частности, о подъездах к КПП "Маяки" и "Удобное".

Из-за недостаточной пропускной способности контрольно-пропускных пунктов и длительных проверок там постоянно скапливаются автомобили. Больше всего проблем создают очереди грузовиков. В ОВА объясняют, что транспорт долгое время стоит на дороге, из-за чего дорожное покрытие испытывает значительную нагрузку.

В сочетании с длительной эксплуатацией дороги и высокими летними температурами это приводит к более быстрому разрушению покрытия. На трассе образуются колеи, выпуклости, просадки и другие деформации.

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Сколько будет стоить ремонт

Для решения проблемы рассматривают не только ремонт дороги, но и обустройство дополнительных отдельных полос, где смогут скапливаться автомобили перед пунктами пропуска. Это должно отделить транзитный транспорт от местного и уменьшить нагрузку на основные полосы.

По предварительным расчетам, работы планируется провести на двух участках:

  • возле КПП "Маяки" — участок длиной 1,865 км. Ориентировочная стоимость ремонта составляет 94,39 млн грн;
  • возле КПП "Удобное" — 550 метров дороги. На работы предварительно потребуется 47,12 млн грн.

Таким образом, общая ориентировочная сумма составляет около 141,5 млн гривен. В то же время, есть ли уже средства на ремонт, в ОВА не уточнили. В ответе на запрос речь идет именно об ориентировочной стоимости и необходимости реконструкции.

Обстрел пунктов пропуска

Ситуацию на пограничных маршрутах Одесской области осложняют и российские атаки. Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 20 августа российские беспилотники нанесли удар по Ренийской общине, попадание зафиксировали возле международного пункта пропуска "Рени — Джурджулешти". На следующую ночь был поврежден пункт "Табаки — Мирное", из-за чего движение там временно приостановили. А уже 25 августа Новини.LIVE сообщали, что под удар попал пункт "Виноградовка — Вулкенешть": инфраструктура была повреждена, а людей и транспорт направили через другие пункты пропуска. Из-за таких ограничений поток машин приходится перераспределять между другими пограничными маршрутами области.

Молдова ремонт дороги Одесская область Новости Одессы выезд за границу
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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