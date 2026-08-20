Масована атака на Одещину 20 серпня: наслідки удару РФ

Вогнеборці ліквідовують пожежу, що виникла внаслідок російської атаки. Фото: ДСНС Одещини

У ніч проти 20 серпня російські війська знову масовано атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одеської області. У кількох населених пунктах виникли перебої з електропостачанням. Внаслідок атаки також загорілися причепи вантажівок із продуктами. Крім того, падіння ударних дронів зафіксували і в сусідній Молдові та Румунії, а також під обстрілом був контрольно-пропускний пункт на кордоні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Пожежа у причепі вантажного автомобіля після російської атаки. Фото: ДСНС Одещини

Проблеми з електроенергією

За даними Олега Кіпера, через російську атаку проблеми з електропостачанням виникли одразу в кількох населених пунктах. Станом на ранок 20 серпня без світла залишалися близько 13 тисяч абонентів. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.

"Цієї ночі росіяни знову масовано атакували південь Одещини. Ціллю ворога стала цивільна інфраструктура", — повідомив Олег Кіпер.

Пошкоджені вогнем вантажні причепи після масованої атаки РФ. Фото: Одеська ОВА

Горіли вантажівки з продуктами

Ще на одній локації внаслідок удару спалахнули два причепи вантажних автомобілів, якими перевозили продукти харчування. Рятувальники оперативно загасили вогонь. До ліквідації наслідків атаки залучили вісім рятувальників та дві одиниці пожежної техніки. За даними ДСНС, загиблих і постраждалих немає.

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"Пожежі, що виникли, наразі повністю ліквідовані. На щастя, постраждалих немає. На місцях подій триває ліквідація наслідків ворожої атаки", — зазначив очільник ОВА.

Рятувальники гасять охоплені вогнем причепи вантажівок після російського удару по Одещині. Фото: ДСНС Одещини

Обстріл КПП на Одещині

Водночас згідно з ранковим повідомленням Президента України, під атакою на Одещині був і один із контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Молдовою. Про який саме КПП мовиться, Володимир Зеленський не уточнив.

"На Одещині ворог атакував дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою", — написав він.

Російські дрони залетіли до Румунії та Молдови

Під час нічної атаки на південь Одещини російські безпілотники порушили повітряний простір одразу двох сусідніх країн. У Молдові о 03:16 зафіксували дрон, попередньо Shahed-136 (Geran-2), який залетів з боку села Котловина Ренійської громади, пролетів у напрямку Етулії та за шість хвилин повернувся в Україну. У Румунії дрон перетнув кордон о 03:21 поблизу Галаца та впав приблизно за чотири кілометри від населеного пункту Грінду в повіті Тулча. Після падіння виникла пожежа, яка згасла самостійно, постраждалих і руйнувань немає. Через повітряну загрозу Румунія підіймала два винищувачі F-18 і гелікоптер IAR-330 SOCAT, а мешканцям небезпечного району надсилали повідомлення RO-Alert.

Раніше Новини.LIVE писали, що вдень 16 серпня російські війська застосували ударні реактивні безпілотники проти цивільної інфраструктури Одеського району. Під час першої атаки удару зазнав торговельний центр. Було частково зруйновано його другий поверх та пошкоджено поштове відділення. Менш ніж за годину російські війська повторно вдарили дронами по Одеському району. Цього разу під удар потрапила житлова забудова. Частково зруйновано двоповерховий житловий будинок.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у ніч проти 17 серпня російські війська атакували Ізмаїльський район Одещини. Ціллю удару була портова інфраструктура та цивільне судно.