Локдауни в Одесі взимку: військові дали різні прогнози

Знищена підстанція. Фото ілюстративне: ДТЕК

Ця зима для Одеси може виявитися складнішою за попередню через загрозу нових ударів по українській енергетиці. Місто може зіткнутися з тривалими локдаунами, які подекуди триватимуть до двох тижнів, а то й більше. Водночас у ЗСУ закликають не сприймати такий сценарій як факт і наголошують, що оцінювати підготовку до зими мають фахівці, безпосередньо залучені до цього процесу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю офіцера ЗСУ Дениса Ярославського для проєкту "Фабрика новин".

Що чекає Одесу взимку

Денис Ярославський каже, що не очікує від Росії припинення бойових дій або відмови від ударів по українській інфраструктурі. На його думку, майбутня зима може виявитися складнішою за попередню.

"Я не знаю, хто думає, що Росія зупиниться. Вона не зупиниться. Перемир'я не буде в Україні. І цієї зими у нас будуть локдауни по два тижні", — сказав Денис Ярославський.

За його прогнозом, ризик тривалих перебоїв стосується передусім великих міст. Серед них військовий окремо назвав Одесу, Київ та Харків.

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"Сподіваюсь, зима буде теплішою, ніж та. Тут уже від природи все залежить. А те, що у нас будуть локдауни в Одесі, Києві, Харкові, — це 100%. Причому такі локдауни, яких не було навіть цієї зими", — заявив офіцер ЗСУ.

У ЗСУ закликали не панікувати

Водночас керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розкритикував заяви про нібито неминучі локдауни. Він наголосив, що йдеться лише про припущення окремої людини, яка, за його словами, не залучена до підготовки країни до опалювального сезону.

"Чергове нагнітання про "локдауни" в Києві, Харкові та Одесі — це щось новеньке. Для початку раджу коментатору вивчити, що таке локдаун, коли мова йде про "ще жорсткіші, ніж цієї зими". В нас не було локдаунів минулої зими. Останні були за пандемії ковід", — зазначив Андрій Коваленко.

Лейтенант також звернув увагу, що прогнози про тривалі "локдауни" не варто сприймати як факт. За його словами, оцінювати підготовку до зими мають ті, хто безпосередньо займається цими питаннями.

"Все озвучене є лише припущенням окремої людини, яка не є дотичною до питань підготовки до зими. Кожен має право на припущення, але вони не є фактами. Довіряти потрібно лише залученим в процеси людям", — наголосив Андрій Коваленко.

Що зараз з енергосистемою Одещини

Раніше Новини.LIVE писали, що у ніч проти 9 серпня РФ здійснила одну з наймасштабніших атак на енергетику Одещини у 2026 році. Окупанти застосували ракети та дрони, внаслідок чого були пошкоджені енергетичні об'єкти. Без світла залишилася значна частина споживачів Одеси та області, а також об'єкти критичної інфраструктури. Причому масштаб знеструмлення був великий: понад 300 тисяч родин. Протягом 9 серпня енергетики повернули світло 128,4 тисячі родин та частково заживили критичну інфраструктуру. Станом на 12:00 наступного дня електропостачання відновили вже для 226,7 тисячі родин, а також майже для всіх об'єктів критичної інфраструктури.

Тарифи на комунальні послуги в Одесі

Також Новини.LIVE повідомляли, що з 1 вересня тариф на електроенергію для жителів Одеси не зміниться. Побутові споживачі продовжать платити за чинними розцінками, а власники двозонних лічильників уночі можуть користуватися електроенергією вдвічі дешевше. Крім того, ціна газу для більшості одеситів також не зміниться. Клієнти ГК "Нафтогаз України" платитимуть 7,96 грн за кубометр. Водночас у місті затвердили нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Йдеться про застосування цін, встановлених для "Інфоксводоканалу" постановою НКРЕКП. При цьому пільги та право на субсидію залишаться без змін.