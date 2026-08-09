Масована атака на Одесу 9 серпня: відомо про 8 постраждалих

Наслідки влучання в будинок. Фото: ДСНС Одещини

У ніч проти 9 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Одещину, застосувавши кілька десятків ракет та безпілотників. Найбільше руйнувань зафіксували в Одесі, де відомо про вісьмох постраждалих.

Про наслідки атаки інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, ДСНС, поліцію та Одеську міську військову адміністрацію.

Наслідки атаки

За даними Олега Кіпера, російські війська застосували під час нічної атаки кілька десятків ракет і дронів. Під ударом опинилися об'єкти інфраструктури та житлова забудова. У двох районах Одеси пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Також унаслідок пожеж знищені та пошкоджені автомобілі місцевих мешканців.

Пошкоджений будинок унаслідок атаки. Фото: ДСНС Одещини

Заступник начальника Одеської міської військової адміністрації Сергій Красиленко повідомив, що пожежі після ударів виникли в житлових будинках у різних районах міста. Крім того, пошкоджень зазнали готель та інфраструктура.

"Сталося загоряння житлових будинків у різних районах міста. Після ліквідації пожеж стануть зрозумілі масштаби руйнувань. Також пошкоджений готель та інфраструктура, а також автомобілі", — розповів Сергій Красиленко.

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Згоріла автівка після влучання. Фото: ДСНС Одещини

На момент його повідомлення було відомо про шістьох постраждалих. Пізніше Одеська ОВА уточнила, що їхня кількість збільшилася до восьми.

Стан постраждалих

За останніми даними обласної влади, внаслідок російської атаки постраждали щонайменше восьмеро людей. Стан сімох із них лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Більшість постраждалих отримали осколкові поранення.

Психологи працюють з людьми після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Психолог розмовляє з дівчиною. Фото: ДСНС Одещини

На місцях ударів працюють медики, рятувальники та комунальні служби. У місті також розгорнули оперативні штаби для допомоги мешканцям пошкоджених будинків.

У центрі Одеси горів будинок

У ДСНС повідомили про численні руйнування та пожежі одразу в кількох районах Одеси. Одна з найбільших виникла в центральній частині міста. Там після російської атаки загорілися чотириповерховий житловий будинок, а також припарковані поруч автомобілі. Вогонь охопив близько 1000 квадратних метрів.

За іншою адресою одночасно горіли два приватні житлові будинки. Рятувальникам вдалося ліквідувати всі пожежі. На місцях ударів також працювали психологи ДСНС.

Пожежа в будинку. Фото: ДСНС Одещини

Поліцейські продовжують огляд пошкоджених об'єктів, збирають докази та опитують свідків. Остаточну кількість постраждалих та масштаби руйнувань ще уточнюють.

В Одесі зникло світло та зупинили електротранспорт

Після нічної атаки у частині Одеси виникли проблеми з електропостачанням. За інформацією ДТЕК, світло зникло у частині Одеського, Приморського, Хаджибейського та Пересипського районів через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Коли саме світло повернуть усім споживачам, наразі невідомо.

Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот з ДТЕК

Наслідки атаки позначилися і на роботі громадського транспорту. У міськраді повідомили, що на частині напрямків трамваї та тролейбуси можна замінити міськими автобусами, які проходять за схожими маршрутами.

Зокрема, трамвайні маршрути дублюють такі автобуси:

№1 — автобуси №145, 146, 190 та 232А;

№5 — №198 та 214;

№7 — №150, 221, 149, 214, 220А, 121 та 146;

№10 — №121, 149 та 220А;

№13 — №150, 221, 149, 214 та 220А;

№15 — №203 та 214;

№17 і №18 — №127, 175, 146 та 185;

№27 — №220А, 150, 221, 149 та 214;

№28 — №127, 214, 168, 240 та 250.

Для пасажирів тролейбусів також є альтернативні маршрути. Тролейбус №2 дублює автобус №203, №3 — автобуси №128, 201 і 233, №7 — №148, 220А, 232А, 175, 185, 242 та 221. Для маршрутів №8, 9, 10 і 12 також можна скористатися автобусами, які частково повторюють їхній шлях.

Окремо місто організувало заміну на двох напрямках. Замість трамвая №20 "Херсонський сквер — Хаджибейський лиман" курсує автобус. На маршруті тролейбуса №8 "Залізничний вокзал — Суперфосфатний завод" працюватимуть два соціальні автобуси.



Розклад руху автобусів. Фото: Одеська міська рада

Обмеження руху на кордоні з Молдовою

Нічна атака вплинула і на рух через українсько-молдовський кордон. Тимчасово призупиняли рух мостом поблизу Маяків — Удобного.

Молдовська сторона повідомила, що у пунктах пропуску Паланка — Маяки — Удобне та Тудора — Старокозаче оформлення людей і транспортних засобів здійснювалося лише у напрямку в'їзду до Республіки Молдова.

Повідомлення прикордонної поліції Молдови. Фото: скриншот

Виїзд із Молдови дозволили лише через пункт пропуску Тудора — Старокозаче. Молдовські прикордонники також рекомендували громадянам уникати поїздок у цей район та тимчасово утриматися від подорожей до Одещини через безпекову ситуацію.

Раніше Новини.LIVE показували, який вигляд має стадіон "Чорноморець" після атаки росіян. Внаслідок обстрілу спортивна арена зазнала значних пошкоджень, а запланований на 8 серпня матч української Прем'єр-ліги довелося перенести.

Також Новини.LIVE з посиланням на речника Військово-Морських Сил ЗС України Дмитра Плетенчука повідомляли, що росіяни регулярно запускають по Україні безпілотники з території тимчасово окупованого Криму. Окупанти застосовують мобільні пускові установки.