Дрони з Криму: звідки росіяни атакують Одесу щодня

Дрони у небі. Фотоколаж: Новини.LIVE

Російські війська продовжують майже щодня використовувати окупований Крим для запуску ударних безпілотників по Україні. Попри регулярні удари Сил оборони по військових об'єктах, повністю зупинити ці атаки складно, адже окупанти застосовують мобільні пускові установки.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Гвардійське — головна локація

За словами Дмитра Плетенчука, українці дедалі частіше бачать повідомлення про вибухи в районі аеродрому Гвардійське в окупованому Криму. Це невипадково, адже саме ця локація є одним із головних майданчиків, звідки російські війська запускають ударні безпілотники по території України.

"Певна активність на цій локації відбувається в ті дні, коли ви чуєте про запуски "шахедів" з морського напрямку, тобто кожного дня. Тому і прилітає по цій локації теж практично щодня, тому що для росіян це улюблений майданчик для запуску саме цього виду озброєння", — пояснив Дмитро Плетенчук.

Знищити місця запуску непросто

Речник ВМС зазначив, що росіяни не прив'язані до стаціонарних пускових комплексів. Вони використовують мобільні установки, які швидко змінюють місце розташування, а самі безпілотники можуть доставлятися на позиції безпосередньо перед запуском.

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"Вони запускають їх часто з машини. Це мобільні установки. Привезти можна і інші дрони туди ззовні. Тут питання в тому, щоб зловити їх там, коли вони безпосередньо або перебувають, або готуються до запусків. І це завдання з дуже великою зірочкою", — сказав Плетенчук.

За словами Дмитра Плетенчука, навіть коли українська розвідка виявляє місце підготовки до запуску безпілотників, часу на реагування залишається небагато. Росіяни використовують мобільні пускові установки, які швидко змінюють місце розташування, тому операція із завдання удару потребує максимальної координації між розвідкою та силами ураження.

"Підготовка може тривати не так довго до запусків, насправді. Це мобільні установки, не слід забувати. Коли ми знищували місця стоянки оперативно-тактичного рівня дронів, ті самі "Оріони", — це була інша історія. Вони зберігалися у конкретних локаціях і постійно там базувалися. А "шахеди" можна перевозити на вантажівках", — пояснив речник ВМС.

Звідки РФ запускає дрони

Плетенчук зазначив, що окупанти не обмежуються одним майданчиком для запуску безпілотників. Для цього вони використовують і інші райони тимчасово окупованого Криму, зокрема північ півострова та район Керчі. За його словами, саме Керч залишається одним із найважливіших військових вузлів для Росії.

"Ми знайшли у них таке улюблене місце в Криму для запуску. Звісно, серед таких локацій — і північ Криму, і Керч. Це для них дуже важливий район. Коли я чую, що щось у Керчі відпрацювало, кожного разу можна ставити галочку, що не все так у них зараз добре саме там", — сказав Дмитро Плетенчук.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Росія останніми місяцями значно посилила атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру України. Найбільший тиск фіксують у Чорному морі, де ворог намагається ускладнити роботу морського коридору. Ситуація залишається складною, однак українські захисники продовжують оборону. Морський експорт повністю не зупинений.

Також Новини.LIVE писали, що атаки на українські порти продовжують створювати серйозні ризики для експорту. Найбільше це відчуває аграрний сектор, адже морські перевезення залишаються основним шляхом вивезення зерна та іншої продукції. Альтернативні маршрути не можуть повністю замінити роботу портів, а їх використання значно підвищує витрати.