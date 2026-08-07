ГУР знищило «Панцир-С1» РФ та військовий кран у Криму

ЗРК Панцир-С1. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські військові продовжують завдавати ударів по російських військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Такі операції допомагають зменшувати бойовий потенціал армії РФ на півострові. Цього разу під удар потрапили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" та військовий кран. Для атаки використали морські платформи Magura.

Відео зі знищенням цілей РФ у Криму опубліковало Головне управління розвідки, передає Новини.LIVE.

Удар по техніці

У Головному управлінні розвідки повідомили, що операцію на початку серпня провели оператори спецпідрозділу Group 13. За їхніми даними, у тимчасово окупованому Криму вони знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" та військовий кран окупантів.

За інформацією ГУР, орієнтовна вартість знищеного комплексу "Панцир-С1" становить близько 15 мільйонів доларів.

Застосували Magura

Для ураження наземних цілей українські розвідники використали багатофункціональні морські платформи Magura, які є носіями FPV-дронів. Саме вони дозволили завдати удару по російській техніці на окупованому півострові.

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Не перша операція

Це вже не перша успішна операція Group 13 у Криму. Раніше спецпідрозділ повідомляв про ураження машини керування радіолокаційною станцією "Подльот" та радіолокаційного запитувача "Пароль 4".

"Збройна боротьба триває! Слава Україні!", — заявили в ГУР.

Що відомо про Magura

Magura — це українська багатоцільова безекіпажна морська платформа, розроблена для виконання бойових завдань у Чорному морі. Спочатку її використовували для атак на російські кораблі, однак згодом платформу адаптували для виконання ширшого кола операцій.

Вже декілька разів ГУР застосовувало Magura як носій FPV-дронів. Саме вони завдавали удару по наземних цілях у тимчасово окупованому Криму.

Таке використання платформи дозволяє завдавати ударів по цілях на узбережжі та в прибережній зоні, не наражаючи на небезпеку українських військових. Раніше Magura вже застосовували для знищення кораблів, катерів і повітряних цілей російської армії.

Що відомо про "Панцир-С1"

"Панцир-С1" — це російський зенітний ракетно-гарматний комплекс ближньої дії, призначений для захисту військових об'єктів, систем протиповітряної оборони та військ від повітряних атак. Він може одночасно застосовувати керовані ракети та автоматичні гармати для ураження літаків, гелікоптерів, крилатих ракет, безпілотників і високоточних боєприпасів.

Комплекс оснащений 12 зенітними ракетами та двома 30-мм автоматичними гарматами. Він змонтований на колісному шасі, що дозволяє швидко змінювати позиції.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна вже проводить першу фазу операції з деокупації Криму. Йдеться про удари по транспортній та паливно-енергетичній інфраструктурі півострова й шляхах, якими Росія постачає туди ресурси. Таким чином російське угруповання намагаються ізолювати від постачання. Це може створити умови для подальшого звільнення Криму.

Також Новини.LIVE писали, що новітні морські платформи Magura спецпідрозділу ГУР Group 13 вперше застосували для ударів по наземних цілях у Криму. Наприкінці липня вони уразили два важливі радіолокаційні об’єкти російських окупантів. У ГУР заявили, що це розширює можливості морських платформ у боротьбі з російськими силами.