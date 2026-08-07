ГУР уничтожило «Панцирь-С1» РФ и военный кран в Крыму

ЗРК «Панцирь-С1». Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские военные продолжают наносить удары по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму. Такие операции помогают снижать боевой потенциал армии РФ на полуострове. На этот раз под удар попали зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и военный кран. Для атаки использовались морские платформы Magura.

Видео с уничтожением целей РФ в Крыму опубликовало Главное управление разведки, передает Новини.LIVE.

Удар по технике

В Главном управлении разведки сообщили, что операцию в начале августа провели операторы спецподразделения Group 13. По их данным, во временно оккупированном Крыму они уничтожили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и военный кран оккупантов.

По информации ГУР, ориентировочная стоимость уничтоженного комплекса "Панцирь-С1" составляет около 15 миллионов долларов.

Использовали Magura

Для поражения наземных целей украинские разведчики использовали многофункциональные морские платформы Magura, которые являются носителями FPV-дронов. Именно они позволили нанести удар по российской технике на оккупированном полуострове.

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Не первая операция

Это уже не первая успешная операция Group 13 в Крыму. Ранее спецподразделение сообщало о поражении машины управления радиолокационной станцией "Подлет" и радиолокационного запросчика "Пароль 4".

"Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине!", — заявили в ГУР.

Что известно о Magura

Magura — это украинская многоцелевая беспилотная морская платформа, разработанная для выполнения боевых задач в Чёрном море. Изначально её использовали для атак на российские корабли, однако впоследствии платформу адаптировали для выполнения более широкого круга операций.

Уже несколько раз ГУР применяло Magura в качестве носителя FPV-дронов. Именно они наносили удары по наземным целям во временно оккупированном Крыму.

Такое использование платформы позволяет наносить удары по целям на побережье и в прибрежной зоне, не подвергая опасности украинских военных. Ранее Magura уже применялась для уничтожения кораблей, катеров и воздушных целей российской армии.

Что известно о "Панцирь-С1"

"Панцирь-С1" — это российский зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия, предназначенный для защиты военных объектов, систем противовоздушной обороны и войск от воздушных атак. Он может одновременно применять управляемые ракеты и автоматические пушки для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет, беспилотников и высокоточных боеприпасов.

Комплекс оснащен 12 зенитными ракетами и двумя 30-мм автоматическими пушками. Он смонтирован на колесном шасси, что позволяет быстро менять позиции.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина уже проводит первую фазу операции по деоккупации Крыма. Речь идет об ударах по транспортной и топливно-энергетической инфраструктуре полуострова и путях, по которым Россия поставляет туда ресурсы. Таким образом пытаются отрезать российскую группировку от снабжения. Это может создать условия для дальнейшего освобождения Крыма.

Также Новини.LIVE писали, что новейшие морские платформы Magura спецподразделения ГУР Group 13 впервые применили для ударов по наземным целям в Крыму. В конце июля они поразили два важных радиолокационных объекта российских оккупантов. В ГУР заявили, что это расширяет возможности морских платформ в борьбе с российскими силами.