Блокада портів України: втрати експорту та ризики Одеси

Корабель в порту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Російські атаки на українські порти продовжують створювати серйозні ризики для експорту. Найбільше це відчуває аграрний сектор, адже морські перевезення залишаються основним шляхом вивезення зерна та іншої продукції. Альтернативні маршрути не можуть повністю замінити роботу портів, а їх використання значно підвищує витрати.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів народний депутат України та голова громадської організації "Неподільна Україна" Дмитро Костюк.

Морські порти залишаються ключовими

За словами Дмитра Костюка, нинішня ситуація нагадує початок повномасштабної війни, коли Росія намагалася заблокувати український морський експорт. Тоді аграрії були змушені переорієнтовуватися на порти Румунії та Польщі, однак повністю компенсувати можливості українських портів вони не змогли. Народний депутат наголосив, що навіть сьогодні альтернативна логістика не здатна забезпечити ті обсяги перевезень, які дає лише один Одеський порт. Саме тому будь-які перебої в його роботі одразу впливають на український експорт.

"Ми маємо розуміти, що всі разом порти Польщі і Румунії менші за обсягами тієї продукції, яку можна експортувати, ніж один лише Одеський порт. Тому повністю ці шляхи замінити наші порти не можуть", — сказав Костюк.

Він також зазначив, що наразі складно оцінити загальний обсяг можливих втрат, адже все залежить від того, скільки триватимуть обмеження роботи морських портів.

Читайте також:

"Ми можемо говорити про три мільярди, про один чи про десять. Ми не знаємо, скільки буде тривати блокада. Загалом приблизно один мільярд ми втрачаємо кожного місяця", — додав народний депутат.

Суходіл не замінить морський експорт

Костюк зазначив, що Україна вже має досвід переорієнтації експорту на автомобільний та залізничний транспорт. Однак навіть після кількох років війни ці маршрути не можуть повністю замінити морські перевезення. За його словами, через високі ризики іноземні судна не завжди готові заходити до українських портів, а страхові компанії неохоче покривають такі рейси. У результаті частину продукції доводиться залишати в країні. При цьому, як зазначив депутат, за останні роки в Україні значно збільшилися можливості для зберігання зерна. Було побудовано нові елеватори, тому певний час урожай можна зберігати без значних втрат.

"Ми вже переживали таку ситуацію. Але все вивезти ми просто фізично не зможемо в жодному разі. Все одно треба зберігати продукцію", — наголосив Костюк.

Логістика дорожчає у кілька разів

За словами депутата, проблема полягає не лише у зберіганні врожаю. Значно дорожчими стають альтернативні способи доставки продукції до покупців. Костюк пояснив, що перевезення зерна залізницею чи автомобільним транспортом обходиться значно дорожче, ніж морем. Через це частина продукції може втратити рентабельність.

"Везти певні товари залізницею, фурами чи будь-чим іншим набагато дорожче, ніж кораблем", — зазначив він.

За окремими категоріями товарів, за словами депутата, вартість логістики може зрости в рази.

"Мова йде про 300% на певних категоріях товарів. Переорієнтовуватися на таку логістику просто ніхто не буде", — сказав Костюк.

Бізнес шукає власний захист

На думку народного депутата, одним із варіантів зменшення ризиків може стати використання приватних систем безпеки для захисту портів, терміналів та елеваторів. Він розповів, що в Україні вже почали видавати ліцензії на приватні підрозділи протиповітряної оборони. До таких команд входять ветерани та оператори дронів, які можуть працювати з дронами-перехоплювачами, переносними зенітними комплексами та радарами.

"В Україні видається ліцензія на приватне ППО. Це люди — оператори дронів, ветерани, які можуть займатися захистом терміналів, елеваторів і портів", — зазначив Костюк.

Водночас, за його словами, додатковий захист можна організовувати й безпосередньо на суднах.

"Коли ви замість страхування ризиків переплачуєте сотні тисяч доларів, даєте 20–30 тисяч на команду, яка з вами допливе до Констанци, — це абсолютно адекватна історія", — сказав депутат.

Ризики для суден залишаються високими

Костюк наголосив, що за час повномасштабної війни Росія неодноразово атакувала як українські, так і іноземні судна, які працювали в українських портах. Саме тому питання безпеки морських перевезень залишається одним із ключових..За його словами, бізнес продовжує шукати рішення, які допоможуть зменшити ризики для екіпажів, суден і вантажів. Водночас розвиток морського експорту без належного захисту портової інфраструктури залишається вкрай складним.

"Третина атак за час повномасштабної війни була здійснена по українських та іноземних суднах, які працювали в наших портах", — зазначив Костюк.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія посилює атаки на українські порти та дедалі частіше застосовує нові типи безпілотників. Через це морський експорт ускладнився, а кількість суден, які заходять до українських портів, тимчасово зменшилася. Водночас у Військово-морських силах наголошують, що ситуація не є безвихідною, а Україна вже неодноразово знаходила рішення під час подібних криз.

Також Новини.LIVE писали, що Росія продовжує атакувати цивільні судна, які працюють в українських портах і прямують морським коридором. Увечері 5 серпня під удар потрапив суховантаж із українською пшеницею. Загинув український моряк, ще троє людей дістали поранення. Судно зазнало серйозних пошкоджень, на борту спалахнула пожежа.