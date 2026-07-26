Росія атакувала цивільне судно біля Одещини: зникли моряки

Наслідки удару по судну. Фото ілюстративне: АМПУ

Росія продовжує атакувати цивільне судноплавство та портову інфраструктуру Одещини. Удень 25 липня під час виходу з одного з портів загарбники двічі атакували цивільне судно під прапором Палау, яке перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Атака на судно

За інформацією Олега Кіпера, внаслідок влучань на судні виникла пожежа. Рятувальникам вдалося евакуювати сімох членів екіпажу та українського лоцмана. Ще двоє моряків наразі вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває.

"Росія продовжує цілеспрямовані атаки на цивільне судноплавство та портову інфраструктуру України. Це черговий свідомий удар по цивільній інфраструктурі та міжнародному судноплавству", — зазначив Олег Кіпер.

За його словами, такі атаки створюють загрозу не лише для України, а й для міжнародної торгівлі та продовольчої безпеки, оскільки через українські порти проходить експорт аграрної продукції.

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Росія атакувала Одеський район

Окрім удару по цивільному судну, російські війська вночі атакували Одещину. В Одеському районі пошкоджено приватний житловий будинок та близько десяти прилеглих будинків. За попередніми даними, постраждав 65-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу.

Також внаслідок атаки пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. На місцях працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки удару та уточнюють інформацію щодо масштабів руйнувань.

Загроза для судноплавства

У Міністерстві закордонних справ України раніше заявляли про зростання загроз у Чорному морі після російських атак на цивільні судна та портову інфраструктуру. У відомстві наголосили, що удари РФ по вантажних суднах порушують міжнародне право та створюють ризики для свободи судноплавства й глобальної продовольчої безпеки.

Водночас у міністерстві звернули увагу на заяви Росії про небезпеку навігації у її винятковій економічній зоні в Чорному морі. Українська сторона розцінила це як можливу підготовку провокацій щодо суден, які прямують до російських портів. У МЗС закликали міжнародні судноплавні компанії враховувати безпекові ризики.

Атака на судна у липні

Раніше Новини.LIVE писали, що 13 липня ворог завдав удару по комерційному судну під час стоянки в одному з портів області. Внаслідок влучання виникла пожежа на судні. Загинули троє членів екіпажу, ще 10 моряків отримали поранення, частину постраждалих госпіталізували. 17 липня російська атака на портову інфраструктуру Одещини пошкодила цивільне судно під прапором Маршаллових Островів. На борту перебували 17 членів екіпажу, усіх вдалося евакуювати, четверо моряків отримали травми. Також Новини.LIVE повідомляли, що 19 липня російські війська атакували цивільне судно поблизу Одеси. Унаслідок удару загинули 10 людей, серед них український лоцман, ще вісьмох членів екіпажу вдалося врятувати.