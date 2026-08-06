Блокада портов Украины: потери экспорта и риски для Одессы

Корабль в порту. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Российские атаки на украинские порты продолжают создавать серьёзные риски для экспорта. Больше всего это ощущает на себе аграрный сектор, ведь морские перевозки остаются основным способом вывоза зерна и другой продукции. Альтернативные маршруты не могут полностью заменить работу портов, а их использование значительно увеличивает расходы.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал народный депутат Украины и председатель общественной организации "Неделимая Украина" Дмитрий Костюк.

Морские порты остаются ключевыми

По словам Дмитрия Костюка, нынешняя ситуация напоминает начало полномасштабной войны, когда Россия пыталась заблокировать украинский морской экспорт. Тогда аграрии были вынуждены переориентироваться на порты Румынии и Польши, однако полностью компенсировать возможности украинских портов им не удалось. Народный депутат подчеркнул, что даже сегодня альтернативная логистика не способна обеспечить те объемы перевозок, которые обеспечивает один только Одесский порт. Именно поэтому любые перебои в его работе сразу сказываются на украинском экспорте.

"Мы должны понимать, что все порты Польши и Румынии вместе взятые уступают по объемам экспортной продукции одному только Одесскому порту. Поэтому полностью заменить наши порты эти маршруты не могут", — сказал Костюк.

Он также отметил, что пока сложно оценить общий объем возможных потерь, ведь все зависит от того, как долго будут действовать ограничения на работу морских портов.

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"Мы можем говорить о трех миллиардах, об одном или о десяти. Мы не знаем, сколько продлится блокада. В целом примерно один миллиард мы теряем каждый месяц", — добавил народный депутат.

Сухопутный транспорт не заменит морской экспорт

Костюк отметил, что Украина уже имеет опыт переориентации экспорта на автомобильный и железнодорожный транспорт. Однако даже после нескольких лет войны эти маршруты не могут полностью заменить морские перевозки. По его словам, из-за высоких рисков иностранные суда не всегда готовы заходить в украинские порты, а страховые компании неохотно покрывают такие рейсы. В результате часть продукции приходится оставлять в стране. При этом, как отметил депутат, за последние годы в Украине значительно расширились возможности для хранения зерна. Были построены новые элеваторы, поэтому в течение определенного времени урожай можно хранить без значительных потерь.

"Мы уже переживали такую ситуацию. Но вывезти всё мы просто физически не сможем ни в коем случае. Всё равно нужно хранить продукцию", — подчеркнул Костюк.

Логистика дорожает в несколько раз

По словам депутата, проблема заключается не только в хранении урожая. Значительно дороже становятся альтернативные способы доставки продукции покупателям. Костюк пояснил, что перевозка зерна по железной дороге или автомобильным транспортом обходится значительно дороже, чем по морю. Из-за этого часть продукции может потерять рентабельность.

"Везти определенные товары по железной дороге, на грузовиках или любым другим способом гораздо дороже, чем на корабле", — отметил он.

По отдельным категориям товаров, по словам депутата, стоимость логистики может вырасти в разы.

"Речь идет о 300% по отдельным категориям товаров. Переориентироваться на такую логистику просто никто не будет", — сказал Костюк.

Бизнес ищет собственную защиту

По мнению народного депутата, одним из вариантов снижения рисков может стать использование частных систем безопасности для защиты портов, терминалов и элеваторов. Он рассказал, что в Украине уже начали выдавать лицензии на частные подразделения противовоздушной обороны. В такие подразделения входят ветераны и операторы дронов, которые могут работать с дронами-перехватчиками, переносными зенитными комплексами и радарами.

"В Украине выдается лицензия на частную ПВО. Это люди — операторы дронов, ветераны, которые могут заниматься защитой терминалов, элеваторов и портов", — отметил Костюк.

В то же время, по его словам, дополнительную защиту можно организовывать и непосредственно на судах.

"Когда вы вместо страхования рисков переплачиваете сотни тысяч долларов, даете 20–30 тысяч на команду, которая с вами доплывет до Констанцы, — это абсолютно адекватная ситуация", — сказал депутат.

Риски для судов остаются высокими

Костюк подчеркнул, что за время полномасштабной войны Россия неоднократно атаковала как украинские, так и иностранные суда, работавшие в украинских портах. Именно поэтому вопрос безопасности морских перевозок остается одним из ключевых. По его словам, бизнес продолжает искать решения, которые помогут снизить риски для экипажей, судов и грузов. В то же время развитие морского экспорта без надлежащей защиты портовой инфраструктуры остается крайне сложным.

"Треть атак за время полномасштабной войны была совершена против украинских и иностранных судов, работавших в наших портах", — отметил Костюк.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия усиливает атаки на украинские порты и все чаще применяет новые типы беспилотников. Из-за этого морской экспорт затруднился, а количество судов, заходящих в украинские порты, временно сократилось. В то же время в Военно-морских силах подчеркивают, что ситуация не является безвыходной, а Украина уже неоднократно находила решения во время подобных кризисов.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия продолжает атаковать гражданские суда, работающие в украинских портах и следующие по морскому коридору. Вечером 5 августа под удар попал сухогруз с украинской пшеницей. Погиб украинский моряк, ещё трое человек получили ранения. Судно получило серьёзные повреждения, на борту вспыхнул пожар.