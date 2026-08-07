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Головна Одеса Потужні вибухи на Одещині: атака балістичних ракет

Потужні вибухи на Одещині: атака балістичних ракет

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 15:37
РФ атакує Одещину балістичними ракетами: вибухи в області
Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зараз, 7 серпня, на Одещині пролунали декілька потужних вибухів. Їх чули й жителі обласного центру. Ворог знову спрямувала на регіон ракети типу "Онікс". Інформації про наслідки наразі немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Вибухи на Одещині
Повідомлення про вибух в Одесі. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 7 серпня, на Одещині пролунали два потужних вибухи. Окупанти атакували регіон ракетами. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістичного озброєння. Згодом додали, що швидкісна ціль летить у напрямку Чорноморського чи Південного. Моніторингові канали уточнювали, що РФ запустила ракети типу "Онікс". Інформації про наслідки наразі немає.

Попередння атака

Зазначимо, перед цим Росія атакувала Одесу баражуючими божприпасами типу "Бандероль". Пошкодження отримав і один із символів Одеси — стадіон "Чорноморець". Унаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі зруйновано частину даху, вибито скління та пошкоджено трибуни спортивної арени. За попередніми даними, постраждала одна людина. Інформацію про наслідки атаки та масштаби руйнувань уточнюють.

Що відомо про ракету "Онікс"

"Онікс" — це російська надзвукова крилата ракета, яку розробили як протикорабельну. Однак під час повномасштабної війни Росія регулярно застосовує її і для ударів по наземних об'єктах в Україні. Ракета розвиває високу швидкість, що ускладнює її виявлення та перехоплення силами ППО. Запускають "Онікс" переважно з берегових ракетних комплексів "Бастіон". Саме такими ракетами російські війська неодноразово атакували Одеську область.

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Однією з головних особливостей "Онікса" є політ на малій висоті на завершальному етапі траєкторії. Через це системи протиповітряної оборони мають значно менше часу, щоб виявити ракету та зреагувати на загрозу.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія останніми місяцями значно посилила атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру України. Найбільший тиск фіксують у Чорному морі, де ворог намагається ускладнити роботу морського коридору. Ситуація залишається складною, однак українські захисники продовжують оборону. Морський експорт повністю не зупинений.

Також Новини.LIVE писали, що Росія продовжує атакувати цивільні судна, які працюють в українських портах і прямують морським коридором. Увечері 5 серпня під удар потрапив суховантаж із українською пшеницею. Загинув український моряк, ще троє людей дістали поранення. Судно зазнало серйозних пошкоджень, на борту спалахнула пожежа.

Одеса вибух Обстріл Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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