Россия наносит удары по Одесской области баллистическими ракетами: взрывы в области

Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

​Сегодня, 7 августа, в Одесской области прогремели несколько мощных взрывов. Их слышали даже жители областного центра. Враг вновь нанес по региону ракетный удар с использованием ракет типа "Оникс". Информации о последствиях пока нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение о взрыве в Одессе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Отметим, что перед этим Россия атаковала Одессу баражирующими божприпасами типа "Бандероль". Повреждение получил и один из символов Одессы - стадион "Черноморец". В результате российского удара по гражданской инфраструктуре разрушена часть крыши, выбиты остекления и повреждены трибуны спортивной арены. По предварительным данным, пострадал один человек. Информацию о последствиях атак и масштабах разрушений уточняют.

Предыдущая атака

Отметим, что перед этим Россия атаковала Одессу баражирующими боеприпасами типа "Бандероль". Пострадала спортивная инфраструктура. Предварительно, есть пострадавшие.

Что известно о ракете "Оникс"

"Оникс" — это российская сверхзвуковая крылатая ракета, разработанная как противокорабельная. Однако во время полномасштабной войны Россия регулярно применяет её и для ударов по наземным объектам в Украине. Ракета развивает высокую скорость, что затрудняет её обнаружение и перехват силами ПВО. Запускают "Оникс" преимущественно с береговых ракетных комплексов "Бастион". Именно такими ракетами российские войска неоднократно атаковали Одесскую область.

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Одной из главных особенностей "Оникса" является полёт на малой высоте на завершающем этапе траектории. Из-за этого у систем противовоздушной обороны остаётся значительно меньше времени, чтобы обнаружить ракету и среагировать на угрозу.

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень укрытий можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, в последние месяцы Россия значительно усилила атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру Украины. Наибольшее давление фиксируется в Чёрном море, где враг пытается затруднить работу морского коридора. Ситуация остается сложной, однако украинские защитники продолжают оборону. Морской экспорт полностью не остановлен.

Также Новини.LIVE писали, что Россия продолжает атаковать гражданские суда, работающие в украинских портах и следующие по морскому коридору. Вечером 5 августа под удар попал сухогруз с украинской пшеницей. Погиб украинский моряк, ещё трое человек получили ранения. Судно получило серьёзные повреждения, на борту вспыхнул пожар.