Потужні вибухи пролунали в Одесі: РФ запустила Онікси

Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зараз, 4 серпня, в Одесі пролунали декілька потужних вибухів. Ворог знову спрямувала на місто ракети типу "Онікс". Інформації про наслідки наразі немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про вибух в Одесі. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 4 серпня, в Одесі пролунали два потужних вибухи. Окупанти атакували регіон ракетами. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістичного озброєння. Згодом додали, що швидкісна ціль летить у напрямку Чорноморська чи Одеси. Моніторингові канали уточнювали, що РФ запустила дві ракети типу "Онікс" у бік обласного центру. Інформації про наслідки наразі немає.

ОНОВЛЕНО 11:31: Внаслідок російського ракетного удару по передмістю Одеси пошкоджена цивільна інфраструктура. Удар припав на людне місце поблизу ринку. На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки. Інформація про можливих постраждалих та масштаби пошкоджень наразі уточнюється.

Що таке "Онікс"

"Онікс" — російська надзвукова протикорабельна крилата ракета. Її розробляли насамперед для ураження кораблів, однак Росія також використовує ці ракети для ударів по наземних цілях в Україні.

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Ракета може летіти на великій швидкості, через що її складніше вчасно виявити та перехопити. "Онікс" запускають, зокрема, з берегових ракетних комплексів "Бастіон". Росія неодноразово застосовувала ці ракети для атак по Одеській області.

Особливістю "Онікса" є можливість польоту на дуже малій висоті на кінцевій ділянці траєкторії. Це зменшує час на реакцію засобів протиповітряної оборони.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти атакували безпілотниками Подільський район Одеської області. Унаслідок удару постраждали двоє дітей — 12-річна дівчинка та її 6-річний брат. Обох госпіталізували з уламковими пораненнями до обласної дитячої лікарні.

Також Новини.LIVE писали, що Росія знову атакувала Одещину ракетама та дронами. Під ударом опинилися об’єкти транспортної інфраструктури. У портах Великої Одеси та Дунайського регіону також постраждали цивільні судна. Внаслідок атаки поранення отримали 10 людей. Четверо постраждалих госпіталізували.