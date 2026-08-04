В Одессе прогремели мощные взрывы: РФ запустила ракеты «Оникс»

Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 4 августа, в Одессе прогремело несколько мощных взрывов. Враг вновь нанес по городу ракетный удар с использованием ракет типа "Оникс". Информации о последствиях пока нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение о взрыве в Одессе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Сегодня, 4 августа, в Одессе прогремели два мощных взрыва. Оккупанты атаковали регион ракетами. Воздушные силы сообщали об угрозе баллистического оружия. Впоследствии добавили, что высокоскоростная цель летит в направлении Черноморска или Одессы. Мониторинговые каналы уточняли, что РФ запустила две ракеты типа "Оникс" в сторону областного центра. Информации о последствиях пока нет.

ОБНОВЛЕНО 11:31: В результате российского ракетного удара по пригороду Одессы повреждена гражданская инфраструктура. Удар пришелся на людное место вблизи рынка. На месте работают экстренные службы, ликвидирующие последствия атаки. Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Что такое "Оникс"

"Оникс" — российская сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Её разрабатывали в первую очередь для поражения кораблей, однако Россия также использует эти ракеты для ударов по наземным целям в Украине.

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Ракета может лететь с большой скоростью, из-за чего её сложнее вовремя обнаружить и перехватить. "Оникс" запускают, в частности, с береговых ракетных комплексов "Бастион". Россия неоднократно применяла эти ракеты для атак по Одесской области.

Особенностью "Оникса" является возможность полета на очень малой высоте на конечной части траектории. Это сокращает время реакции средств противовоздушной обороны.

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень убежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты атаковали беспилотниками Подольский район Одесской области. В результате удара пострадали двое детей — 12-летняя девочка и её 6-летний брат. Обоих госпитализировали с осколочными ранениями в областную детскую больницу.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия вновь атаковала Одесскую область ракетами и дронами. Под ударом оказались объекты транспортной инфраструктуры. В портах Большой Одессы и Дунайского региона также пострадали гражданские суда. В результате атаки ранения получили 10 человек. Четверо пострадавших были госпитализированы.