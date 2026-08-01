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Головна Одеса Атака на Одещину: двоє дітей поранені, дівчинка у тяжкому стані

Атака на Одещину: двоє дітей поранені, дівчинка у тяжкому стані

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 16:23
Атака дронів на Одещину: двоє дітей отримали поранення
Рятувальник на місці одного з ударів. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Росіяни знову атакували Одещину. Внаслідок однієї з атак постраждали дві дитини. Обох госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє Новини.LIVЕ з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Удар по Одещині

Російські окупанти атакували безпілотниками Подільський район Одеської області. Унаслідок удару постраждали двоє дітей — 12-річна дівчинка та її 6-річний брат. Обох госпіталізували з уламковими пораненнями до обласної дитячої лікарні.

Стан дітей

Дівчинка отримала тяжчі поранення. Лікарі оцінюють її стан як важкий. Стан 6-річного хлопчика — середньої тяжкості. Наразі медики продовжують лікування обох дітей. Інші подробиці щодо наслідків атаки уточнюються.

Реактивні дрони

Зазначимо, Росія активно застосовує реактивні дрони під час атак на Одесу та область. Через високу швидкість такі безпілотники значно складніше перехоплювати. Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Він зазначив, що російські війська дедалі активніше застосовують цей тип безпілотників, що збільшує навантаження на систему протиповітряної оборони та операторів дронів-перехоплювачів. Водночас українські військові адаптуються до нових умов і посилюють підготовку екіпажів. Попри це, результативність Сил оборони поступово зростає. Мобільні вогневі групи та інші підрозділи частіше збивають повітряні цілі. Водночас реактивні безпілотники залишаються серйозною загрозою для регіонів, що підтверджують регулярні атаки на Одещину.

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Як повідомляли Новини.LIVE, Росія посилює атаки на українські порти та дедалі частіше застосовує нові типи безпілотників. Через це морський експорт ускладнився, а кількість суден, які заходять до українських портів, тимчасово зменшилася.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська вдень, 1 серпня, атакували Одесу ударними дронами. Під ударом опинився житловий масив міста. Внаслідок атаки постраждали троє чоловіків, двоє — у важкому стані. 

Одеська область Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
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