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Головна Одеса Дронова атака на Одесу: двоє чоловіків у важкому стані

Дронова атака на Одесу: двоє чоловіків у важкому стані

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 14:47
Дрони атакували Одесу 1 серпня: двоє людей у важкому стані
Будинок після влучання. Фото: Новини.LIVE

Російські війська вдень, 1 серпня, атакували Одесу ударними дронами. Під ударом опинився житловий масив міста. Внаслідок атаки постраждали троє чоловіків, двоє — у важкому стані. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Пошкоджена висотка

Один із дронів влучив у житловий будинок поблизу узбережжя. У 24-поверхівці пошкоджено 20 поверх. Сталося загоряння фасаду та майна всередині однієї з квартир. Кількість постраждалих зросла до трьох. За словами заступника начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Красиленка, двоє чоловіків отримали термічні опіки. Їх госпіталізували до однієї з міських лікарень, де медики надають необхідну допомогу.

"Двох постраждалих молодих людей віком 18–28 років. З термічними опіками їх госпіталізували до однієї з міських лікарень. Їхній стан важкий, медики надають необхідну допомогу", — повідомив Сергій Красиленко.

Удар по Одесі 1 серпня
Будинок, в який влучив дрон. Фото: Новини.LIVE
Атака на Одесу: наслідки
Уламки біля багатоповерхівки. Фото: Новини.LIVE

Ще одному постраждалому — 30-річному жителю міста допомогу надали на місці. Його стан задовільний.

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Робота рятувальників

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, не допустивши поширення вогню на інші поверхи житлового комплексу. На жаль, двоє людей постраждали. На місці працювали психологи ДСНС, які надали необхідну допомогу мешканцям будинку. Від ДСНС до ліквідації наслідків залучалося 35 рятувальників та 9 одиниць техніки.

Атака на Одесу: наслідки
Вогнеборець ліквідовує наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини
Наслідки атаки на Одесу
Психолог допомагає дівчині. Фото: ДСНС Одещини

Після ліквідації наслідків фахівці розпочнуть обстеження квартир та оцінять пошкодження будинку. На місці працюють усі відповідні служби.

Атака на Одесу: наслідки
Пораненого чоловіка садять у швидку. Фото: ДСНС Одещини

Розслідують атаку

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Правоохоронці документують наслідки російської атаки.

Удар по Одесі 1 серпня
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в Одесі та Одеському районі оголосили о 8:55. О 11:26 Повітряні сили попередили про рух безпілотників у напрямку Одеси. Близько 11:30 у місті пролунав вибух. Відбій повітряної тривоги оголосили о 12:00.

Атака на Одесу: наслідки
Музичний інструмент біля розбитого вікна. Фото: ДСНС Одещини

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія вночі та на світанку, 22 липня, знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки загинула 61-річна жінка. Також виникли пожежі, є руйнування та пошкодження газопроводу.

Також Новини.LIVE писали, що Росія продовжує регулярно завдавати ударів по Одеській області. Одними з головних цілей залишаються порти, цивільні судна та важлива інфраструктура. Причина цього полягає не лише у географічному розташуванні регіону, а й у його великому економічному значенні.

Одеса фото обстріл Одеси
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
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