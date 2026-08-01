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Главная Одесса Дронная атака на Одессу: двое мужчин в тяжелом состоянии

Дронная атака на Одессу: двое мужчин в тяжелом состоянии

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 14:47
1 августа на Одессу нанесли удар с помощью дронов: двое человек находятся в тяжелом состоянии
Дом после попадания. Фото: Новини.LIVE

1 августа днём российские войска нанесли удар по Одессе с помощью ударных дронов. Под ударом оказался жилой микрорайон города. В результате атаки пострадали трое мужчин, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Повреждённая высотка

Один из дронов попал в жилой дом недалеко от побережья. В 24-этажном здании поврежден 20-й этаж. Произошло возгорание фасада и имущества внутри одной из квартир. Число пострадавших возросло до трёх. По словам заместителя начальника Одесской городской военной администрации Сергея Красиленко, двое мужчин получили термические ожоги. Их госпитализировали в одну из городских больниц, где медики оказывают необходимую помощь.

"Двое пострадавших — молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет. С термическими ожогами их госпитализировали в одну из городских больниц. Их состояние тяжелое, медики оказывают необходимую помощь", — сообщил Сергей Красиленко.

Удар по Одесі 1 серпня
Дом, в который попал дрон. Фото: Новини.LIVE
Атака на Одесу: наслідки
Обломки возле многоэтажного дома. Фото: Новини.LIVE

Еще одному пострадавшему — 30-летнему жителю города — помощь оказали на месте. Его состояние удовлетворительное.

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Работа спасателей

Пожарные оперативно ликвидировали пожар, не допустив распространения огня на другие этажи жилого комплекса. К сожалению, двое человек пострадали. На месте работали психологи ГСЧС, которые оказали необходимую помощь жильцам дома. Со стороны ГСЧС к ликвидации последствий были привлечены 35 спасателей и 9 единиц техники.

Атака на Одесу: наслідки
Пожарный ликвидирует последствия пожара. Фото: ГСЧС Одесской области
Наслідки атаки на Одесу
Психолог помогает девушке. Фото: ГСЧС Одесской области

После ликвидации последствий специалисты начнут обследование квартир и оценят повреждения дома. На месте работают все соответствующие службы.

Атака на Одесу: наслідки
Раненого мужчину сажают в скорую. Фото: ГСЧС Одесской области

Ведётся расследование нападения

Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военных преступлений по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители документируют последствия российского нападения.

Удар по Одесі 1 серпня
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в Одессе и Одесском районе объявили в 8:55. В 11:26 Воздушные силы предупредили о движении беспилотников в направлении Одессы. Около 11:30 в городе раздался взрыв. Отбой воздушной тревоги объявили в 12:00.

Атака на Одесу: наслідки
Музыкальный инструмент возле разбитого окна. Фото: ГСЧС Одесской области

Как сообщали Новини.LIVE, Россия ночью и на рассвете 22 июля вновь атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые дома и гражданская инфраструктура. В результате атаки погибла 61-летняя женщина. Также возникли пожары, имеются разрушения и повреждения газопровода.

Также Новини.LIVE писали, что Россия продолжает регулярно наносить удары по Одесской области. Одними из главных целей остаются порты, гражданские суда и важная инфраструктура. Причина этого заключается не только в географическом положении региона, но и в его большом экономическом значении.

Одесса фото обстрел Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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