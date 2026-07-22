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Головна Одеса Росія атакувала Одещину дронами: загинула 61-річна жінка

Росія атакувала Одещину дронами: загинула 61-річна жінка

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2026 10:01
Атака дронами на Одещину: загинула 61-річна жінка
Зруйнований будинок. Фото: ДСНС Одещини

Росія вночі та на світанку знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки загинула 61-річна жінка. Також виникли пожежі, є руйнування та пошкодження газопроводу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Загинула жінка

В одному з населених пунктів області російський безпілотник влучив у двоповерховий малоквартирний будинок. Внаслідок удару загинула 61-річна жінка.

Обстріл Одещини 22 липня
Медики на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

В іншому населеному пункті через влучання дрона частково обрушився дах приватного житлового будинку. За попередніми даними, люди не постраждали.

Росія атакувала Одещину дронами
Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Пожежі після атаки

Російська атака також пошкодила складське приміщення, де зберігали тютюн. Там спалахнула масштабна пожежа, яку рятувальники ліквідовують.

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Наслідки атаки на Одещину 22 липня
Пожежа в ангарі. Фото: ДСНС Одещини

Крім того, внаслідок удару сталася розгерметизація магістрального газопроводу. На місці працюють екстрені служби.

Наслідки атаки на Одещину 22 липня
Зруйнована будівля. Фото: ДСНС Одещини

Також рятувальники ліквідовували займання сухої трави, яке виникло через атаку.

Фото наслідків обстрілу Одещини
Вогнеборці гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Працюють рятувальники

До ліквідації наслідків російських ударів залучили понад 60 вогнеборців і 13 одиниць техніки ДСНС. Допомагали також місцеві пожежні команди — вісім людей та три одиниці техніки.

Росія атакувала Одещину дронами
Пожежники ліквідовують наслідки. Фото: ДСНС Одещини

На місцях подій працювали психологи ДСНС. Правоохоронці документують наслідки чергової атаки Росії на цивільне населення.

Що відомо про атаку

За ніч, 22 липня, тривогу на Одещині оголошували 5 разів. Перша загроза була з 00:08 до 00:49. Друга в Одеському районі пролунала з 02:52 до 03:38. А з 03:36 додалася і в Березівському, Подільському та Роздільнянському районах до 03:52.

О 04:04 тривога знову пролунала для Одещини. Повітряні сили повідомляли про групу з близько 10 БпЛА у Білгород-Дністровському районі, яка рухалася північно-західним курсом. О 04:16 з'явилася загроза тактичної авіації. О 04:30 в Одесі пролунав вибух. О 04:32 ПС додали, що дрони рухаються у напрямку обласного центру. О 04:44 загроза закінчилася для Березівського, Подільського та Роздільнянського районів. О 05:07 — для Білгороді-Дністровського, Болградського, Ізмаїльського та Одеського районів.

Однак вже о 05:17 повітряну тривогу знову дали для Одеського району. Тривала вона до 05:44.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія продовжує регулярно завдавати ударів по Одеській області. Одними з головних цілей залишаються порти, цивільні судна та важлива інфраструктура. Причина цього полягає не лише у географічному розташуванні регіону, а й у його великому економічному значенні.

Також Новини.LIVE писали, що Росія вдень, 21 липня, завдала чергового удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок в історичному центрі міста, автомобілі та приватний будинок в Одеському районі. Попередньо, двоє людей постраждали, їх доправили до лікарні. Також через атаку без води тимчасово залишився Чорноморськ.

Одеська область Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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