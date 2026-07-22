Атака дронами на Одещину: загинула 61-річна жінка

Росія атакувала Одещину дронами: загинула 61-річна жінка
Росія вночі та на світанку знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки загинула 61-річна жінка. Також виникли пожежі, є руйнування та пошкодження газопроводу.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
Загинула жінка
В одному з населених пунктів області російський безпілотник влучив у двоповерховий малоквартирний будинок. Внаслідок удару загинула 61-річна жінка.
В іншому населеному пункті через влучання дрона частково обрушився дах приватного житлового будинку. За попередніми даними, люди не постраждали.
Пожежі після атаки
Російська атака також пошкодила складське приміщення, де зберігали тютюн. Там спалахнула масштабна пожежа, яку рятувальники ліквідовують.
Крім того, внаслідок удару сталася розгерметизація магістрального газопроводу. На місці працюють екстрені служби.
Також рятувальники ліквідовували займання сухої трави, яке виникло через атаку.
Працюють рятувальники
До ліквідації наслідків російських ударів залучили понад 60 вогнеборців і 13 одиниць техніки ДСНС. Допомагали також місцеві пожежні команди — вісім людей та три одиниці техніки.
На місцях подій працювали психологи ДСНС. Правоохоронці документують наслідки чергової атаки Росії на цивільне населення.
Що відомо про атаку
За ніч, 22 липня, тривогу на Одещині оголошували 5 разів. Перша загроза була з 00:08 до 00:49. Друга в Одеському районі пролунала з 02:52 до 03:38. А з 03:36 додалася і в Березівському, Подільському та Роздільнянському районах до 03:52.
О 04:04 тривога знову пролунала для Одещини. Повітряні сили повідомляли про групу з близько 10 БпЛА у Білгород-Дністровському районі, яка рухалася північно-західним курсом. О 04:16 з'явилася загроза тактичної авіації. О 04:30 в Одесі пролунав вибух. О 04:32 ПС додали, що дрони рухаються у напрямку обласного центру. О 04:44 загроза закінчилася для Березівського, Подільського та Роздільнянського районів. О 05:07 — для Білгороді-Дністровського, Болградського, Ізмаїльського та Одеського районів.
Однак вже о 05:17 повітряну тривогу знову дали для Одеського району. Тривала вона до 05:44.
Як повідомляли Новини.LIVE, Росія продовжує регулярно завдавати ударів по Одеській області. Одними з головних цілей залишаються порти, цивільні судна та важлива інфраструктура. Причина цього полягає не лише у географічному розташуванні регіону, а й у його великому економічному значенні.
Також Новини.LIVE писали, що Росія вдень, 21 липня, завдала чергового удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок в історичному центрі міста, автомобілі та приватний будинок в Одеському районі. Попередньо, двоє людей постраждали, їх доправили до лікарні. Також через атаку без води тимчасово залишився Чорноморськ.