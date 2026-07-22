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Главная Одесса Россия атаковала Одесчину дронами: погибла 61-летняя женщина

Россия атаковала Одесчину дронами: погибла 61-летняя женщина

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 10:01
Атака дронов на Одесскую область: погибла 61-летняя женщина
Разрушенный дом. Фото: ГСЧС Одесской области

Россия ночью и на рассвете вновь нанесла удар по Одесской области с помощью ударных беспилотников. Под ударом оказались жилые дома и гражданская инфраструктура. В результате атаки погибла 61-летняя женщина. Также возникли пожары, имеются разрушения и повреждения газопровода.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Погибла женщина

В одном из населенных пунктов области российский беспилотник попал в двухэтажный малоквартирный дом. В результате удара погибла 61-летняя женщина.

Обстріл Одещини 22 липня
Медики на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

В другом населенном пункте из-за попадания дрона частично обрушилась крыша частного жилого дома. По предварительным данным, люди не пострадали.

Росія атакувала Одещину дронами
Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Пожары после атаки

Российская атака также повредила складское помещение, где хранился табак. Там вспыхнул масштабный пожар, который спасатели ликвидируют.

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Наслідки атаки на Одещину 22 липня
Пожар в ангаре. Фото: ГСЧС Одесской области

Кроме того, в результате удара произошла разгерметизация магистрального газопровода. На месте работают экстренные службы.

Наслідки атаки на Одещину 22 липня
Разрушенное здание. Фото: ГСЧС Одесской области

Также спасатели ликвидировали возгорание сухой травы, возникшее в результате атаки.

Фото наслідків обстрілу Одещини
Пожарные тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Работают спасатели

К ликвидации последствий российских ударов привлекли более 60 пожарных и 13 единиц техники ГСЧС. Помогали также местные пожарные команды — восемь человек и три единицы техники.

Росія атакувала Одещину дронами
Пожарные ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС Одесской области

На местах происшествий работали психологи ГСЧС. Правоохранители документируют последствия очередной атаки России на гражданское население.

Что известно об атаке

За ночь, 22 июля, тревогу в Одесской области объявляли 5 раз. Первая угроза длилась с 00:08 до 00:49. Вторая тревога в Одесском районе прозвучала с 02:52 до 03:38. А с 03:36 тревога была объявлена также в Березовском, Подольском и Раздельнянском районах до 03:52.

В 04:04 тревога вновь прозвучала для Одесской области. Воздушные силы сообщали о группе из около 10 БПЛА в Белгород-Днестровском районе, которая двигалась по северо-западному курсу. В 04:16 возникла угроза со стороны тактической авиации. В 04:30 в Одессе раздался взрыв. В 04:32 ВВС добавили, что дроны движутся в направлении областного центра. В 04:44 угроза была снята для Березовского, Подольского и Раздельнянского районов. В 05:07 — для Белгород-Днестровского, Болградского, Измаильского и Одесского районов.

Однако уже в 05:17 воздушная тревога вновь была объявлена для Одесского района. Она продолжалась до 05:44.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия продолжает регулярно наносить удары по Одесской области. Одними из главных целей остаются порты, гражданские суда и важная инфраструктура. Причина этого заключается не только в географическом положении региона, но и в его большом экономическом значении.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия днём 21 июля нанесла очередной удар по Одессе. В результате атаки поврежден жилой дом в историческом центре города, автомобили и частный дом в Одесском районе. По предварительным данным, два человека пострадали, их доставили в больницу. Также из-за атаки Черноморск временно остался без воды.

Одесская область Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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