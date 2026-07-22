Атака дронов на Одесскую область: погибла 61-летняя женщина

Россия атаковала Одесчину дронами: погибла 61-летняя женщина
Россия ночью и на рассвете вновь нанесла удар по Одесской области с помощью ударных беспилотников. Под ударом оказались жилые дома и гражданская инфраструктура. В результате атаки погибла 61-летняя женщина. Также возникли пожары, имеются разрушения и повреждения газопровода.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Погибла женщина
В одном из населенных пунктов области российский беспилотник попал в двухэтажный малоквартирный дом. В результате удара погибла 61-летняя женщина.
В другом населенном пункте из-за попадания дрона частично обрушилась крыша частного жилого дома. По предварительным данным, люди не пострадали.
Пожары после атаки
Российская атака также повредила складское помещение, где хранился табак. Там вспыхнул масштабный пожар, который спасатели ликвидируют.
Кроме того, в результате удара произошла разгерметизация магистрального газопровода. На месте работают экстренные службы.
Также спасатели ликвидировали возгорание сухой травы, возникшее в результате атаки.
Работают спасатели
К ликвидации последствий российских ударов привлекли более 60 пожарных и 13 единиц техники ГСЧС. Помогали также местные пожарные команды — восемь человек и три единицы техники.
На местах происшествий работали психологи ГСЧС. Правоохранители документируют последствия очередной атаки России на гражданское население.
Что известно об атаке
За ночь, 22 июля, тревогу в Одесской области объявляли 5 раз. Первая угроза длилась с 00:08 до 00:49. Вторая тревога в Одесском районе прозвучала с 02:52 до 03:38. А с 03:36 тревога была объявлена также в Березовском, Подольском и Раздельнянском районах до 03:52.
В 04:04 тревога вновь прозвучала для Одесской области. Воздушные силы сообщали о группе из около 10 БПЛА в Белгород-Днестровском районе, которая двигалась по северо-западному курсу. В 04:16 возникла угроза со стороны тактической авиации. В 04:30 в Одессе раздался взрыв. В 04:32 ВВС добавили, что дроны движутся в направлении областного центра. В 04:44 угроза была снята для Березовского, Подольского и Раздельнянского районов. В 05:07 — для Белгород-Днестровского, Болградского, Измаильского и Одесского районов.
Однако уже в 05:17 воздушная тревога вновь была объявлена для Одесского района. Она продолжалась до 05:44.
Как сообщали Новини.LIVE, Россия продолжает регулярно наносить удары по Одесской области. Одними из главных целей остаются порты, гражданские суда и важная инфраструктура. Причина этого заключается не только в географическом положении региона, но и в его большом экономическом значении.
Также Новини.LIVE сообщали, что Россия днём 21 июля нанесла очередной удар по Одессе. В результате атаки поврежден жилой дом в историческом центре города, автомобили и частный дом в Одесском районе. По предварительным данным, два человека пострадали, их доставили в больницу. Также из-за атаки Черноморск временно остался без воды.