В Одесі та області пролунали вибухи: РФ атакує ракетами

Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зараз, 21 липня, на Одещині пролунали потужні вибухи. Ворог спрямував на регіон ракети. Також роботу ППО по російському БпЛА чутно в Одесі. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 21 липня, на Одещині пролунали потужні вибухи. Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку Одеси та Чорноморська. Моніторингові канали уточнювали, що РФ запустила "Онікс". Також вибухи чуто і в самому місті. Тут працює ППО по ворожому дрону. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

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Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, кількість загиблих унаслідок російського удару по торговельному судну поблизу Одеси зросла. Напередодні повідомлялося про п'ятьох загиблих, ще п'ятьох вважали зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Вижити вдалося вісьмом членам екіпажу.

Також Новини.LIVE писали, що 2 липня, російські війська завдали чергового ракетного удару по Одещині. Під обстріл потрапили житлові будинки в кількох населених пунктах області. Поранення отримали троє людей, серед яких дівчинка віком один рік і десять місяців. Також пошкоджено приватні будинки, автомобіль, гараж і сонячні панелі підприємства.