В Одессе и области прогремели взрывы: РФ наносит ракетные удары

Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 21 июля, в Одесской области прогремели мощные взрывы. Враг нанес ракетный удар по региону. Также в Одессе слышна работа ПВО по российскому БПЛА. На данный момент информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение о взрывах. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 21 июля, в Одесской области прогремели мощные взрывы. Воздушные силы сообщали о ракете в направлении Одессы и Черноморска. Мониторинговые каналы уточняли, что РФ запустила "Оникс". Также взрывы слышали и в самом городе. Здесь работает ПВО по вражескому дрону. Информация о последствиях пока отсутствует.

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень убежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

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Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, число погибших в результате российского удара по торговому судну вблизи Одессы возросло. Накануне сообщалось о пяти погибших, ещё пятеро считались пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Выжить удалось восьми членам экипажа.

Также Новини.LIVE писали, что 2 июля российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одесской области. Под обстрел попали жилые дома в нескольких населенных пунктах области. Ранения получили трое человек, среди которых девочка в возрасте одного года и десяти месяцев. Также были повреждены частные дома, автомобиль, гараж и солнечные панели предприятия.