Росія атакувала житловий будинок в Одесі: наслідки

Одеса під ударом: Росія атакувала житловий будинок у місті
Росія продовжує невпинно атакувати Одесу ракетами та дронами. Під ударом опиняється цивільна інфраструктура. Вдень, 1 серпня, місто знову опинилося під прицілом окупантів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської військової адміністрації Сергія Лисака.
Удар по Одесі
Вдень, 1 серпня, Росія завдала чергового удару по Одесі. Зафіксовано влучання у житловий будинок. Наразі інформація про постраждалих не надходила. Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що БпЛА атакував багатоповерхівку у центрі міста. Деталі щодо масштабів руйнувань уточнюється. На місці працюють усі екстрені служби.
ОНОВЛЕНО 12:10: Внаслідок влучання у житловий будинок постраждав 18-річний хлопець. Його госпіталізували, медики надають йому необхідну допомогу.
На місці працюють усі оперативні та комунальні служби. Також розгорнули штаб, де мешканцям будинку допомагають із нагальними потребами.
Що відомо про атаку
Тривогу в Одеському районі оголосили о 08:55. З того часу Росія випускала у напрямку міста ракети та дрони. Більшість цілей збивали ще до підльоту на місто. Однак вже близько 11:30 жителі обласного центру почули вибух. Цього разу окупанти атакували БпЛА з акваторії Чорного моря.
Як повідомляли Новини.LIVE, вдень, 31 липня, російські війська знову атакували Одеську область. Під ударом опинився житловий сектор, де зруйновано приватний будинок і пошкоджено ще шість. Постраждав чоловік. Також після атаки виникли пожежі.
Також Новини.LIVE писали, що Росія продовжує атакувати порти Одещини та цивільні судна в Чорному морі. Останні три тижні область щодня потерпає від російських ударів. Внаслідок атак є пошкодження кораблів, а серед моряків — загиблі та поранені. На тлі нових ударів Україна винесла питання безпеки судноплавства на міжнародний рівень.