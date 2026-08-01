Росія атакувала житловий будинок в Одесі: наслідки

Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Росія продовжує невпинно атакувати Одесу ракетами та дронами. Під ударом опиняється цивільна інфраструктура. Вдень, 1 серпня, місто знову опинилося під прицілом окупантів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської військової адміністрації Сергія Лисака.

Повідомлення про удар. Фото: скриншот із Telegram

Удар по Одесі

Вдень, 1 серпня, Росія завдала чергового удару по Одесі. Зафіксовано влучання у житловий будинок. Наразі інформація про постраждалих не надходила. Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що БпЛА атакував багатоповерхівку у центрі міста. Деталі щодо масштабів руйнувань уточнюється. На місці працюють усі екстрені служби.

ОНОВЛЕНО 12:10: Внаслідок влучання у житловий будинок постраждав 18-річний хлопець. Його госпіталізували, медики надають йому необхідну допомогу.

На місці працюють усі оперативні та комунальні служби. Також розгорнули штаб, де мешканцям будинку допомагають із нагальними потребами.

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Що відомо про атаку

Тривогу в Одеському районі оголосили о 08:55. З того часу Росія випускала у напрямку міста ракети та дрони. Більшість цілей збивали ще до підльоту на місто. Однак вже близько 11:30 жителі обласного центру почули вибух. Цього разу окупанти атакували БпЛА з акваторії Чорного моря.

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень, 31 липня, російські війська знову атакували Одеську область. Під ударом опинився житловий сектор, де зруйновано приватний будинок і пошкоджено ще шість. Постраждав чоловік. Також після атаки виникли пожежі.

Також Новини.LIVE писали, що Росія продовжує атакувати порти Одещини та цивільні судна в Чорному морі. Останні три тижні область щодня потерпає від російських ударів. Внаслідок атак є пошкодження кораблів, а серед моряків — загиблі та поранені. На тлі нових ударів Україна винесла питання безпеки судноплавства на міжнародний рівень.