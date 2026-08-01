Россия обстреляла жилой дом в Одессе: последствия

Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Россия продолжает непрерывно атаковать Одессу ракетами и дронами. Под ударом оказывается гражданская инфраструктура. Днём 1 августа город вновь оказался под прицелом оккупантов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской военной администрации Сергея Лысака.

Сообщение об ударе. Фото: скриншот из Telegram

Удар по Одессе

Днем 1 августа Россия нанесла очередной удар по Одессе. Зафиксировано попадание в жилой дом. На данный момент информация о пострадавших не поступала. Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что БПЛА атаковал многоэтажку в центре города. Детали относительно масштабов разрушений уточняются. На месте работают все экстренные службы.

ОБНОВЛЕНО 12:10: В результате попадания в жилой дом пострадал 18-летний парень. Его госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь.

На месте работают все оперативные и коммунальные службы. Также развернули штаб, где жильцам дома помогают с неотложными потребностями.

Читайте также:

ОБНОВЛЕНО 12:37: Уже известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки по Одессе. Это 28-летний мужчина и 18-летний парень. Обоих госпитализировали с термическими ожогами, медики оказывают им необходимую помощь.

Что известно об атаке

Тревогу в Одесском районе объявили в 08:55. С того момента Россия запускала в направлении города ракеты и дроны. Большинство целей сбивали ещё до подлёта к городу. Однако уже около 11:30 жители областного центра услышали взрыв. На этот раз оккупанты атаковали БПЛА из акватории Чёрного моря.

Как сообщали Новини.LIVE, днем 31 июля российские войска вновь атаковали Одесскую область. Под ударом оказался жилой сектор, где разрушен частный дом и повреждены еще шесть. Пострадал мужчина. Также после атаки возникли пожары.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что Россия продолжает атаковать порты Одесской области и гражданские суда в Черном море. Последние три недели область ежедневно подвергается российским ударам. В результате атак повреждены корабли, а среди моряков есть погибшие и раненые. На фоне новых ударов Украина вынесла вопрос безопасности судоходства на международный уровень.