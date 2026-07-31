Атака на Одещину: зруйновано будинок, пошкоджено ще шість

Наслідки удару по Одещині. Фото: Одеська ОВА

Вдень, 31 липня, російські війська знову атакували Одеську область. Під ударом опинився житловий сектор, де зруйновано приватний будинок і пошкоджено ще шість. Постраждав чоловік. Також після атаки виникли пожежі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Наслідки атаки

Унаслідок атаки один приватний житловий будинок повністю зруйнований. Ще шість будинків зазнали пошкоджень. Постраждав 84-річний чоловік. На місці йому надають необхідну допомогу.

Спалахнули пожежі

За іншими адресами загорілися господарчі споруди. Пожежа також виникла на території недіючого підприємства. Рятувальники оперативно прибули на місця та ліквідували займання. Наразі там працюють усі відповідні служби.

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 13:47. Повітряні сили повідомляли про рух реактивних БпЛА у напрямку міста. За даними моніторингових каналів, близько дев’яти "Бандеролей" прямували в бік центру. Вибухи пролунали о 13:59. Відбій дали о 14:03.

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Попередня атака

Раніше повідомляли ще про одну атаку на Одесу. Вдень російські війська завдали ракетного удару по об’єктах цивільної інфраструктури міста. Унаслідок удару вибило вікна в будівлях міської лікарні, пошкодило дах навчального закладу та п’ять вантажівок, припаркованих на стоянці підприємства.

Діра в будівлі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Тоді постраждали двоє людей — 42-річний чоловік і 71-річна жінка. Обох госпіталізували. Чоловік перебуває у важкому стані з осколковими пораненнями, жінка — у стані середньої тяжкості.

Знищене авто. Фото: Одеська обласна прокуратура

За фактом атаки Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею про воєнні злочини. Правоохоронці документують наслідки удару.

Як повідомляли Новини.LIVE, судновласники тимчасово призупинили заходи суден до чорноморських портів України через зростання загрози російських атак. Держава не вводила обмежень на рух, а рішення ухвалюють самі оператори. Водночас уряд працює над рішеннями для відновлення судноплавства.

Також Новини.LIVE писали, що Росія продовжує атакувати порти Одещини та цивільні судна в Чорному морі. Останні три тижні область щодня потерпає від російських ударів. Внаслідок атак є пошкодження кораблів, а серед моряків — загиблі та поранені. На тлі нових ударів Україна винесла питання безпеки судноплавства на міжнародний рівень.