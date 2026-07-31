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Головна Одеса Серія вибухів пролунала в Одесі: загроза авіації в морі

Серія вибухів пролунала в Одесі: загроза авіації в морі

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 11:33
В Одесі лунають потужні вибухи: місто під ударом ракет
Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зараз, 31 липня, в Одесі пролунала серія потужних вибухи. Росія атакує місто ракетами з тактичної авіації. Інформації про наслідки наразі немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Вибухи в Одесі
Повідомлення про вибух в Одесі. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 31 липня, в Одесі пролунали сильні вибухи. Повітряні сили повідомляли про ракети у напрямку Одеси чи Чорноморська. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Реактивні дрони

Зазначимо, Росія активно застосовує реактивні дрони під час атак на Одесу та область. Через високу швидкість такі безпілотники значно складніше перехоплювати. Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Він зазначив, що російські війська дедалі активніше застосовують цей тип безпілотників, що збільшує навантаження на систему протиповітряної оборони та операторів дронів-перехоплювачів. Водночас українські військові адаптуються до нових умов і посилюють підготовку екіпажів. Попри це, результативність Сил оборони поступово зростає. Мобільні вогневі групи та інші підрозділи частіше збивають повітряні цілі. Водночас реактивні безпілотники залишаються серйозною загрозою для регіонів, що підтверджують регулярні атаки на Одещину.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

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Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Одеса вибух обстріл Одеси
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
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