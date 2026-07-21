Плетенчук пояснив, скільки загрози несуть ракети "Калібр"

Запуск "Калібрів". Фото ілюстративне: росЗМІ

Попри значні втрати Чорноморського флоту, Росія досі зберігає можливість завдавати ракетних ударів із моря. Найбільшу небезпеку становлять кораблі та підводні човни, озброєні крилатими ракетами "Калібр". Водночас ефективність цих ракет помітно знизилася, а більшість із них українська ППО успішно перехоплює.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Небезпека "Калібрів"

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук зазначив, що головною загрозою Чорноморського флоту залишаються саме носії крилатих ракет. Водночас їхня ефективність уже не така, як на початку повномасштабної війни.

"Калібр — це вже не той "Калібр", з яким вони прийшли на цю війну. Зараз такі ракети збиваються у дуже високому відсотку", — сказав Плетенчук.

За його словами, якщо на початку вторгнення удари цими ракетами були серйозним викликом, то нині українська протиповітряна оборона значно краще протидіє таким атакам.

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Чому загроза лишається

Попри це, повністю недооцінювати ракети "Калібр" не можна. Дмитро Плетенчук нагадав, що одна така ракета має бойову частину масою близько 450 кілограмів і може спричинити великі руйнування та численні жертви.

"Списувати цю загрозу не можна. Це ракета з бойовою частиною 450 кілограмів", — наголосив він.

Він також нагадав, що саме удар ракетою "Калібр" по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації призвів до загибелі 36 людей.

Скільки пускових

Точну кількість ракет "Калібр", які має Росія, українська сторона не розголошує. Такі дані належать до розвідувальної інформації.

"Ми можемо порахувати лише пускові установки. Їх приблизно пів сотні", — зазначив Плетенчук.

За його словами, під час останніх атак російські війська не використовували всі наявні пускові одночасно. Це може свідчити як про дефіцит ракет, так і про пошкодження окремих носіїв.

Можливості флоту

Речник ВМС наголосив, що решта кораблів Чорноморського флоту вже майже не впливає на ситуацію в морі. Вони не можуть діяти так само активно, як на початку війни, а їхня головна роль зараз зводиться до запусків крилатих ракет.

"Інші кораблі вже не можуть суттєво впливати ні на ситуацію в морі, ні на нанесення ударів по Україні. Основна загроза — це носії крилатих ракет", — підсумував Плетенчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські морські дрони не лише змінили ситуацію в Чорному морі, а й змусили Росію переглянути підхід до розвитку безпілотних технологій. Попри великі ресурси та потужний військово-промисловий комплекс, країна-агресор досі не змогла повністю наздогнати Україну в цьому напрямку. Водночас росіяни активно розвивають власні розробки та намагаються скоротити відставання.

Також Новини.LIVE писали, що за словами речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, військові постійно змінюють підходи до протидії російським атакам. Одним із результатів цієї роботи стало посилення захисту над морем, що вплинуло й на безпекову ситуацію в Одесі.