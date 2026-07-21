Плетенчук объяснил, насколько опасны ракеты «Калибр»

Запуск «Калибров». Фото иллюстративное: российские СМИ

Несмотря на значительные потери Черноморского флота, Россия по-прежнему сохраняет возможность наносить ракетные удары с моря. Наибольшую опасность представляют корабли и подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр". В то же время эффективность этих ракет заметно снизилась, а большинство из них украинская ПВО успешно перехватывает.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Опасность «Калибров»

Пресс-секретарь Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что главной угрозой для Черноморского флота остаются именно носители крылатых ракет. В то же время их эффективность уже не такая, как в начале полномасштабной войны.

"Калибр» — это уже не тот «Калибр», с которым они пришли на эту войну. Сейчас такие ракеты сбиваются с очень высокой долей", — сказал Плетенчук.

По его словам, если в начале вторжения удары этими ракетами представляли собой серьезный вызов, то сейчас украинская противовоздушная оборона значительно лучше противодействует таким атакам.

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Почему угроза сохраняется

Несмотря на это, полностью недооценивать ракеты «Калибр» нельзя. Дмитрий Плетенчук напомнил, что одна такая ракета имеет боевую часть массой около 450 килограммов и может привести к большим разрушениям и многочисленным жертвам.

"Списывать эту угрозу со счетов нельзя. Это ракета с боевой частью весом 450 килограммов", — подчеркнул он.

Он также напомнил, что именно удар ракетой "Калибр" по зданию Николаевской областной военной администрации привел к гибели 36 человек.

Сколько пусковых установок

Точное количество ракет "Калибр", которыми располагает Россия, украинская сторона не разглашает. Такие данные относятся к разведывательной информации.

"Мы можем подсчитать только пусковые установки. Их примерно полсотни", — отметил Плетенчук.

По его словам, во время последних атак российские войска не использовали все имеющиеся пусковые установки одновременно. Это может свидетельствовать как о дефиците ракет, так и о повреждении отдельных носителей.

Возможности флота

Представитель ВМС подчеркнул, что остальные корабли Черноморского флота уже практически не влияют на ситуацию в море. Они не могут действовать так же активно, как в начале войны, а их главная роль сейчас сводится к запускам крылатых ракет.

"Остальные корабли уже не могут существенно влиять ни на ситуацию в море, ни на нанесение ударов по Украине. Основная угроза — это носители крылатых ракет", — подытожил Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские морские дроны не только изменили ситуацию в Черном море, но и заставили Россию пересмотреть подход к развитию беспилотных технологий. Несмотря на огромные ресурсы и мощный военно-промышленный комплекс, страна-агрессор до сих пор не смогла полностью догнать Украину в этом направлении. В то же время россияне активно развивают собственные разработки и пытаются сократить отставание.

Также Новини.LIVE сообщали, что, по словам пресс-секретаря Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, военные постоянно меняют подходы к противодействию российским атакам. Одним из результатов этой работы стало усиление защиты над морем, что повлияло и на ситуацию с безопасностью в Одессе.