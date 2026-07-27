Радбез ООН обговорить атаки РФ на судна в Чорному морі

Судно, яке затонуло. Фото: Одеська ОВА

Росія продовжує атакувати порти Одещини та цивільні судна в Чорному морі. Останні три тижні область щодня потерпає від російських ударів. Внаслідок атак є пошкодження кораблів, а серед моряків — загиблі та поранені. На тлі нових ударів Україна винесла питання безпеки судноплавства на міжнародний рівень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністра закордонних справ України Андрій Сибіга.

Допис Андрія Сибіги. Фото: скриншот з Х

Засідання Радбезу

Рада Безпеки ООН сьогодні, 27 липня, о 17:00 за київським часом проведе засідання через останні російські атаки на Україну та цивільні судна в Чорному морі. Зустріч скликають на прохання України. За словами Андрія Сибіги, Україна очікує від членів Радбезу чіткої та принципової реакції на удари РФ по цивільній інфраструктурі та торговельному судноплавству. Він наголосив, що російські атаки створюють загрозу свободі судноплавства та глобальній продовольчій безпеці. Він також закликав до посилення міжнародного тиску на Росію та притягнення агресора до відповідальності.

"Сильний і єдиний сигнал від Ради Безпеки має вирішальне значення для посилення тиску на агресора та забезпечення притягнення його до відповідальності", — написав глава МЗС.

Удари по суднах

За словами Сибіги, Росія продовжує атакувати мирні українські міста, а також торговельні судна в Чорному морі. Такі дії, за його оцінкою, становлять загрозу не лише для України, а й для міжнародного судноплавства. Україна очікує, що засідання Радбезу ООН стане майданчиком для міжнародної реакції на російські атаки. Київ також наголошує на необхідності дотримання Статуту ООН і норм міжнародного права.

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"Росія повинна припинити свої атаки та завершити агресивну війну", — заявив Сибіга.

Затонуле судно

Зазначимо, 19 липня російські війська атакували цивільне судно під прапором Палау, яке виходило з порту Одещини після завантаження майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи. Внаслідок ударів на борту виникла пожежа. Сімох членів екіпажу та українського лоцмана вдалося врятувати, ще двоє моряків зникли безвісти. Вчора, 26 липня, судно затонуло в акваторії Чорного моря поблизу узбережжя Одеси.

Як повідомляли Новини.LIVE, Одещина залишається однією з головних цілей російських атак. Росія регулярно б'є по портовій та припортовій інфраструктурі, намагаючись послабити морську логістику України. Водночас під загрозою залишається робота зернового коридору та морський експорт.

Також Новини.LIVE писали, що судновласники тимчасово призупинили заходи суден до чорноморських портів України через зростання загрози російських атак. Держава не вводила обмежень на рух, а рішення ухвалюють самі оператори. Водночас уряд працює над рішеннями для відновлення судноплавства.