Нападение на Одесскую область: один дом разрушен, ещё шесть повреждены

Последствия удара по Одесской области. Фото: Одесская ОВА

Днём 31 июля российские войска вновь атаковали Одесскую область. Под ударом оказался жилой район, где был разрушен частный дом и повреждены ещё шесть. Пострадал мужчина. Кроме того, после атаки возникли пожары.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Последствия атаки

В результате атаки один частный жилой дом полностью разрушен. Еще шесть домов получили повреждения. Пострадал 84-летний мужчина. На месте ему оказывают необходимую помощь.

Возникли пожары

По другим адресам загорелись хозяйственные постройки. Пожар также возник на территории недействующего предприятия. Спасатели оперативно прибыли на места и ликвидировали возгорания. Сейчас там работают все соответствующие службы.

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 13:47. Воздушные силы сообщали о движении реактивных БПЛА в направлении города. По данным мониторинговых каналов, около девяти "Бандеролей" направлялись в сторону центра. Взрывы прогремели в 13:59. Отбой был дан в 14:03.

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Предыдущая атака

Ранее сообщалось ещё об одной атаке на Одессу. Днём российские войска нанесли ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры города. В результате удара выбило окна в зданиях городской больницы, повреждена крыша учебного заведения и пять грузовиков, припаркованных на стоянке предприятия.

Дыра в здании. Фото: Одесская областная прокуратура

Тогда пострадали два человека — 42-летний мужчина и 71-летняя женщина. Обоих госпитализировали. Мужчина находится в тяжелом состоянии с осколочными ранениями, женщина — в состоянии средней тяжести.

Разрушенный автомобиль. Фото: Одесская областная прокуратура

По факту атаки Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по статье о военных преступлениях. Правоохранители документируют последствия удара.

Как сообщали Новини.LIVE, судовладельцы временно приостановили заход судов в черноморские порты Украины из-за роста угрозы российских атак. Государство не вводило ограничений на движение, а решения принимают сами операторы. В то же время правительство работает над решениями по возобновлению судоходства.

Также Новини.LIVE писали, что Россия продолжает атаковать порты Одесской области и гражданские суда в Черном море. Последние три недели область ежедневно подвергается российским ударам. В результате атак повреждены корабли, а среди моряков есть погибшие и раненые. На фоне новых ударов Украина вынесла вопрос безопасности судоходства на международный уровень.