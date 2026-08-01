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Главная Одесса Атака на Одесчину: двое детей ранены, девочка в тяжелом состоянии

Атака на Одесчину: двое детей ранены, девочка в тяжелом состоянии

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 16:23
Нападение дронов на Одесскую область: двое детей получили ранения
Спасатель на месте одного из ударов. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Россияне вновь нанесли удар по Одесской области. В результате одной из атак пострадали двое детей. Обоих госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает Новини.LIVЕ со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Удар по Одесской области

Российские оккупанты атаковали беспилотниками Подольский район Одесской области. В результате удара пострадали двое детей — 12-летняя девочка и её 6-летний брат. Обоих госпитализировали с осколочными ранениями в областную детскую больницу.

Состояние детей

Девочка получила более тяжёлые ранения. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое. Состояние 6-летнего мальчика — средней тяжёсти. В настоящее время медики продолжают лечение обоих детей. Другие подробности о последствиях атаки уточняются.

Реактивные дроны

Отметим, что Россия активно применяет реактивные дроны во время атак на Одессу и область. Из-за высокой скорости такие беспилотники значительно сложнее перехватывать. Об этом рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Он отметил, что российские войска всё активнее применяют этот тип беспилотников, что увеличивает нагрузку на систему противовоздушной обороны и операторов дронов-перехватчиков. В то же время украинские военные адаптируются к новым условиям и усиливают подготовку экипажей. Несмотря на это, результативность Сил обороны постепенно растет. Мобильные огневые группы и другие подразделения чаще сбивают воздушные цели. В то же время реактивные беспилотники остаются серьезной угрозой для регионов, что подтверждают регулярные атаки на Одесскую область.

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Как сообщали Новини.LIVE, Россия усиливает атаки на украинские порты и всё чаще применяет новые типы беспилотников. Из-за этого морской экспорт затруднился, а количество судов, заходящих в украинские порты, временно сократилось.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска днём 1 августа атаковали Одессу ударными дронами. Под ударом оказался жилой массив города. В результате атаки пострадали трое мужчин, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Одесская область Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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