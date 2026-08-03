Потужні вибухи пролунали на Одещині: РФ атакує балістикою

Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зараз, 3 серпня, на Одещині пролунали два потужні вибухи. Їх було чутно й в самій Одесі. Росія вчергове спрямувала на місто ракети типу "Онікс". Інформації про наслідки наразі немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про вибух в Одесі. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 3 серпня, на Одещині пролунала серія потужних вибухів. Росіяни атакували регіон ракетами. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістичного озброєння. Згодом додали, що швидкісна ціль летить у напрямку Чорноморська. Моніторингові канали уточнювали, що РФ запустила дві ракети типу "Онікс".

Що таке "Онікс"

"Онікс" — російська надзвукова протикорабельна крилата ракета. Її розробляли насамперед для ураження кораблів, однак Росія також використовує ці ракети для ударів по наземних цілях в Україні.

Ракета може летіти на великій швидкості, через що її складніше вчасно виявити та перехопити. "Онікс" запускають, зокрема, з берегових ракетних комплексів "Бастіон". Росія неодноразово застосовувала ці ракети для атак по Одеській області.

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Особливістю "Онікса" є можливість польоту на дуже малій висоті на кінцевій ділянці траєкторії. Це зменшує час на реакцію засобів протиповітряної оборони.

Тиск на Одещину

Росія продовжує тиснути на Одещину, регулярно атакуючи портову та припортову інфраструктуру. За словами речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, ворог використовує комбіновані удари із застосуванням дронів і ракет різних типів. Мета таких атак — послабити морську логістику України, ускладнити роботу портів та створити додаткові ризики для міжнародних перевізників. Це також може впливати на роботу зернового коридору та морський експорт.

Водночас Москва намагається завдати удару по економічних можливостях України та змусити операторів відмовлятися від роботи з українськими портами. Окремою загрозою залишається період збору врожаю, коли морські шляхи мають особливе значення для експорту зерна. Братчук також заявив, що Україна має ресурси для ударів по російській портовій та припортовій інфраструктурі, яка використовується у війні, зокрема в Азовському та Чорному морях.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти атакували безпілотниками Подільський район Одеської області. Унаслідок удару постраждали двоє дітей — 12-річна дівчинка та її 6-річний брат. Обох госпіталізували з уламковими пораненнями до обласної дитячої лікарні.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська вдень, 1 серпня, атакували Одесу ударними дронами. Під ударом опинився житловий масив міста. Внаслідок атаки постраждали троє чоловіків, двоє — у важкому стані.