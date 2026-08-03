В Одесской области прогремели мощные взрывы: РФ наносит удары баллистическими ракетами

Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 3 августа, в Одесской области прогремели два мощных взрыва. Их было слышно даже в самой Одессе. Россия в очередной раз нанесла по городу ракетный удар с использованием ракет типа "Оникс". Информации о последствиях пока нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение о взрыве в Одессе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 3 августа, в Одесской области прогремела серия мощных взрывов. Россияне атаковали регион ракетами. Воздушные силы сообщали об угрозе баллистического оружия. Впоследствии добавили, что высокоскоростная цель летит в направлении Черноморска. Мониторинговые каналы уточняли, что РФ запустила две ракеты типа "Оникс".

Что такое "Оникс"

"Оникс" — российская сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Ее разрабатывали в первую очередь для поражения кораблей, однако Россия также использует эти ракеты для ударов по наземным целям в Украине.

Ракета может лететь с большой скоростью, из-за чего её сложнее вовремя обнаружить и перехватить. "Оникс" запускают, в частности, с береговых ракетных комплексов "Бастион". Россия неоднократно применяла эти ракеты для атак по Одесской области.

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Особенностью "Оникса" является возможность полета на очень малой высоте на заключительном участке траектории. Это сокращает время реакции средств противовоздушной обороны.

Давление на Одесскую область

Россия продолжает оказывать давление на Одесскую область, регулярно атакуя портовую и припортовую инфраструктуру. По словам представителя Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, враг использует комбинированные удары с применением дронов и ракет различных типов. Цель таких атак — ослабить морскую логистику Украины, затруднить работу портов и создать дополнительные риски для международных перевозчиков. Это также может повлиять на работу зернового коридора и морской экспорт.

В то же время Москва пытается нанести удар по экономическим возможностям Украины и заставить операторов отказываться от работы с украинскими портами. Отдельной угрозой остается период сбора урожая, когда морские пути имеют особое значение для экспорта зерна. Братчук также заявил, что Украина располагает ресурсами для нанесения ударов по российской портовой и припортовой инфраструктуре, используемой в ходе войны, в частности в Азовском и Чёрном морях.

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень бомбоубежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты атаковали беспилотниками Подольский район Одесской области. В результате удара пострадали двое детей — 12-летняя девочка и её 6-летний брат. Обоих госпитализировали с осколочными ранениями в областную детскую больницу.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска днем 1 августа атаковали Одессу ударными дронами. Под ударом оказался жилой массив города. В результате атаки пострадали трое мужчин, двое из них — в тяжелом состоянии.