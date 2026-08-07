Фоторепортаж зі стадіону "Чорноморець" в Одесі після російського удару — які руйнування

Зруйнований стадіон. Фото: Новини.LIVE

Російські війська під час чергової атаки по Одесі завдали удару по стадіону "Чорноморець". Внаслідок обстрілу спортивна арена зазнала значних пошкоджень, а запланований на 8 серпня матч української Прем'єр-ліги довелося перенести.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Яких пошкоджень зазнав стадіон "Чорноморець"

За попередньою інформацією, внаслідок атаки пошкоджено дах стадіону, трибуни, скління та фасадні конструкції.

Зруйнований стадіон. Фото: Новини.LIVE

Також незначних руйнувань зазнали офісні приміщення спортивного комплексу.

Зруйнований стадіон. Фото: Новини.LIVE

Остаточний масштаб пошкоджень мають визначити після додаткового технічного обстеження.

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Зруйнований стадіон. Фото: Новини.LIVE

Як повідомив пресофіцер Головного управління ДСНС в Одеській області Микита Присяжнюк, внаслідок російського удару постраждали двоє людей. За його словами, після атаки поряд зі стадіоном загорілася суха трава, однак рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню.

Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE

Через пошкодження арени матч УПЛ між одеським "Чорноморцем" та ковалівським "Колосом", який мав відбутися 8 серпня, перенесли.

Зруйнований стадіон. Фото: Новини.LIVE

Нову дату проведення поєдинку організатори повідомлять згодом.

Також Новини.LIVE писали, що під час російської атаки на Одесу 7 серпня пошкоджень зазнав стадіон "Чорноморець". Внаслідок удару були зруйновані фасад, трибуни, газон і скління арени.

Як повідомляли Новини.LIVE, 7 серпня російські війська атакували Одещину ракетами типу "Онікс". Під час повітряної тривоги в області та Одесі пролунала серія потужних вибухів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 5 серпня російські війська знову атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще восьмеро дістали поранення, а на території одного з підприємств виникли пожежі.