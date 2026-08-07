Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Как выглядит стадион "Черноморец" после атаки РФ на Одессу: фоторепортаж

Как выглядит стадион "Черноморец" после атаки РФ на Одессу: фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 20:39
Фоторепортаж со стадиона "Черноморец" в Одессе после российского удара — какие разрушения
Разрушенный стадион. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в ходе очередной атаки на Одессу нанесли удар по стадиону "Черноморец". В результате обстрела спортивная арена получила значительные повреждения, а запланированный на 8 августа матч украинской Премьер-лиги пришлось перенести.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Какие повреждения получил стадион "Черноморец"

По предварительной информации, в результате атаки повреждены крыша стадиона, трибуны, остекление и фасадные конструкции.

Как выглядит стадион "Черноморец" после атаки РФ на Одессу: фоторепортаж - фото 1
Разрушенный стадион. Фото: Новини.LIVE

Также незначительные повреждения получили офисные помещения спортивного комплекса.

Как выглядит стадион "Черноморец" после атаки РФ на Одессу: фоторепортаж - фото 2
Разрушенный стадион. Фото: Новини.LIVE

Окончательный масштаб повреждений будет определен после дополнительного технического обследования.

Читайте также:
Как выглядит стадион "Черноморец" после атаки РФ на Одессу: фоторепортаж - фото 3
Разрушенный стадион. Фото: Новини.LIVE

Как сообщил пресс-офицер Главного управления ГСЧС в Одесской области Никита Присяжнюк, в результате российского удара пострадали два человека. По его словам, после атаки рядом со стадионом загорелась сухая трава, однако спасатели оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространения огня.

Как выглядит стадион "Черноморец" после атаки РФ на Одессу: фоторепортаж - фото 4
Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE

Из-за повреждений арены матч УПЛ между одесским "Черноморцем" и ковалевским "Колосом", который должен был состояться 8 августа, перенесли.

Как выглядит стадион "Черноморец" после атаки РФ на Одессу: фоторепортаж - фото 5
Разрушенный стадион. Фото: Новини.LIVE

Новую дату проведения матча организаторы сообщат позже.

Также Новини.LIVE писали, что во время российской атаки на Одессу 7 августа повреждения получил стадион "Черноморец". В результате удара были разрушены фасад, трибуны, газон и остекление арены.

Как сообщали Новини.LIVE, 7 августа российские войска атаковали Одесскую область ракетами типа "Оникс". Во время воздушной тревоги в области и Одессе раздалась серия мощных взрывов.

Как сообщали Новини.LIVE, 5 августа российские войска вновь атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела погиб один человек, еще восемь получили ранения, а на территории одного из предприятий возникли пожары.

Одесса война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации