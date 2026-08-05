Атака дронов на Одесскую область: погиб мужчина, 8 человек ранены

Разбитые автомобили. Фото: ГСЧС Одесской области

Российские войска вновь нанесли удар по Одесской области с помощью ударных беспилотников. В результате удара погиб один человек, ещё восемь получили травмы. Семеро пострадавших были доставлены в больницу. Кроме того, на территории одного из предприятий вспыхнули пожары.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Погибший и раненые

Удар пришелся на одно из предприятий в Одесском районе. На стоянке загорелись 13 легковых автомобилей, а рядом с предприятием загорелась сухая трава на значительной площади.

Пожарный ликвидирует последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Предварительно известно об одном погибшем. Это 62-летний мужчина, получивший смертельные ранения на месте удара.

Тело погибшего мужчины. Фото: ГСЧС Одесской области

Еще восемь человек получили ранения. Среди них три женщины в возрасте от 46 до 62 лет и пять мужчин в возрасте от 25 до 50 лет. Семеро пострадавших госпитализированы. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Читайте также:

Выбитое окно. Фото: ГСЧС Одесской области

Ликвидация пожара

Спасатели оперативно потушили все очаги возгорания, возникшие после нападения. Госслужбой по чрезвычайным ситуациям к работе были привлечены 34 пожарных и восемь единиц техники.

Спасатели тушат автомобиль. Фото: ГСЧС Одесской области

На месте также работают другие экстренные службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного нападения РФ на гражданскую инфраструктуру.

Уничтоженные автомобили. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об обстрелах

С начала суток 5 августа воздушную тревогу в Одесской области объявляли как минимум шесть раз в разных районах. Впервые её объявили в Одесском районе в 05:30. Отбой прозвучал в 05:36. Следующая тревога в Одесском районе началась в 07:29. По данным Воздушных сил, в направлении области двигался реактивный беспилотник из Николаевской области. В 07:41 опасность распространилась на Раздельнянский, Подольский и Березовский районы. В 09:13 тревогу объявили в Измаильском, Белгород-Днестровском и Болградском районах. Военные предупредили о реактивном БПЛА из акватории Чёрного моря, который двигался на юг Одесской области, в частности в направлении Арциза. Отбой в этих районах объявили в 09:56.

Пожарный ликвидирует последствия. Фото: ГСЧС Одесской области

В Одесском районе тревогу объявили в 10:50. На этот раз Воздушные силы сообщали о баражирующих боеприпасах «Бандероль» в направлении Одессы и Южного. Также был зафиксирован беспилотник с Черного моря, который двигался в направлении Затоки и Сергеевки. Отбой объявили в 11:01. В 11:35 сирены снова зазвучали в Измаильском, Белгород-Днестровском и Болградском районах. Опасность продолжалась до 11:47. В 12:59 воздушную тревогу объявили сразу в четырех районах — Одесском, Белгород-Днестровском, Болградском и Измаильском. Во время этой тревоги Воздушные силы сообщили об активности тактической авиации на южном направлении. В 13:15 военные предупредили о ракете в направлении Черноморска. Отбой прозвучал в 13:47.

Сотрудник чрезвычайной службы тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Как сообщали Новини.LIVE, Россия ночью 4 августа атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В Белгороде-Днестровском в результате атаки был разрушен частный жилой дом. После удара там возник пожар. По предварительным данным, пострадали два человека.

Также Новини.LIVE писали, что утром 4 июля российские войска нанесли ракетный удар по пригороду Одессы. Попадание произошло возле людного места недалеко от рынка. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, а трое человек получили ранения. На месте работают экстренные службы.