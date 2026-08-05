Атака дронів на Одещину: загинув чоловік, 8 поранених

Знищені авто. Фото: ДСНС Одещини

Російські війська знову атакували Одещину ударними безпілотниками. Унаслідок удару загинула одна людина, ще восьмеро отримали травми. Семеро постраждалих доправили до лікарні. Також на території одного з підприємств спалахнули пожежі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Загиблий і поранені

Удар припав на одне з підприємств в Одеському районі. На стоянці загорілися 13 легкових автомобілів, а поруч із підприємством зайнялася суха трава на значній площі.

Пожежник ліквідовує наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Попередньо відомо про одного загиблого. Це 62-річний чоловік. Який отримав смертельні поранення на місці удару.

Тіло загиблого чоловіка. Фото: ДСНС Одещини

Ще восьмеро людей отримали поранення. Серед них три жінки віком 46-62 роки, та п'ятеро чоловіків віком від 25 до 50 років. Сімох постраждалих госпіталізували. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Читайте також:

Вибите вікно. Фото: ДСНС Одещини

Ліквідація пожежі

Рятувальники оперативно загасили всі займання, які виникли після атаки. Від ДСНС до роботи залучили 34 вогнеборців та вісім одиниць техніки.

Рятувальники гасять авто. Фото: ДСНС Одещини

На місці також працюють інші екстрені служби. Правоохоронці документують наслідки чергової атаки РФ по цивільній інфраструктурі.

Знищені автівки. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про обстріли

Від початку доби 5 серпня повітряну тривогу на Одещині оголошували щонайменше шість разів у різних районах. Першою її оголосили в Одеському районі о 05:30. Відбій пролунав о 05:36. Наступна тривога в Одеському районі почалася о 07:29. За даними Повітряних сил, у напрямку області рухався реактивний безпілотник із Миколаївщини. О 07:41 небезпека поширилася на Роздільнянський, Подільський та Березівський райони. О 09:13 тривогу оголосили в Ізмаїльському, Білгород-Дністровському та Болградському районах. Військові попередили про реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря, який рухався на південь Одещини, зокрема в напрямку Арциза. Відбій у цих районах оголосили о 09:56.

Вогнеборець ліквідовує наслідки. Фото: ДСНС Одещини

В Одеському районі тривогу оголосили о 10:50. Цього разу Повітряні сили повідомляли про баражуючі боєприпаси "Бандероль" у напрямку Одеси та Південного. Також фіксували безпілотник із Чорного моря, який рухався в напрямку Затоки та Сергіївки. Відбій оголосили об 11:01. О 11:35 сирени знову пролунали в Ізмаїльському, Білгород-Дністровському та Болградському районах. Небезпека тривала до 11:47. О 12:59 повітряну тривогу оголосили одразу в чотирьох районах — Одеському, Білгород-Дністровському, Болградському та Ізмаїльському. Під час цієї тривоги Повітряні сили повідомили про активність тактичної авіації на південному напрямку. О 13:15 військові попередили про ракету в напрямку Чорноморська. Відбій пролунав о 13:47.

Надзвичайник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія вночі, 4 серпня, атакувала Одещину ударними безпілотниками. У Білгороді-Дністровському внаслідок атаки зруйновано приватний житловий будинок. Після удару там виникла пожежа. За попередніми даними, постраждали двоє людей.

Також Новини.LIVE писали, вранці 4 липня російські війська завдали ракетного удару по передмістю Одеси. Влучання сталося біля людного місця неподалік ринку. Через атаку пошкоджена цивільна інфраструктура, а троє людей отримали поранення. На місці працюють екстрені служби.