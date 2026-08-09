Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі прогриміли вибухи: є пошкодження будинків

В Одесі прогриміли вибухи: є пошкодження будинків

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2026 04:19
Уночі 9 серпня 2026 року в Одесі прогриміли вибухи
Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: novosti.dn.ua

У ніч проти неділі, 9 серпня, Одеса опинилася під обстрілом. Армія РФ завдала по місту комбінованого удару ракетами та дронами. Є пошкодження житлових будинків та інфраструктури. 

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.

Уночі 9 серпня 2026 року РФ обстріляла Одесу
Скриншот повідомлення Сергія Лисака

Що відомо про обстріл Одеси вночі 9 серпня 

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 03:16. Повітряні Сили ЗС України спочатку попереджали про групу БпЛА з моря в напрямку Чорноморська. О 03:31 до дронової загрози додалася балістична. О 03:32 військові попередили про швидкісну ціль на Одещині: ракета летіла північно-західним курсом. О 03:35 зафіксували декілька груп БпЛА в напрямку Чорноморська, Лиманки та Одеси. О 03:38, 03:42, 03:45, 03:52, 03:59 військові зазначали, що в повітряному просторі є ракети в напрямку Одеси, о 03:59 — попередили про загрозу для Чорноморська, а о 04:02 — повідомили про ракету на Маяки. О 04:12 знову зафіксували ракету: спочатку вона летіла на Чорноморськ, але згодом змінила курс на Маяки. О 04:15 стало відомо, що на Одесу, Чорноморське та Овідіополь летять групи БпЛА.

Атака РФ по Україні 9 серпня 2026 року
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що внаслідок атаки РФ на Одесу 7 серпня постраждав футбольний стадіон "Чорноморець". Атака пошкодила дах, трибуни, скління та фасадні конструкції. Матч української Прем'єр-ліги, який мав відбутися на цій спортивній арені, довелося перенести.

Також Новини.LIVE з посиланням на речника Військово-Морських Сил ЗС України Дмитра Плетенчука писав, що росіяни регулярно запускають по Україні безпілотники з території тимчасово окупованого Криму. Окупанти застосовують мобільні пускові установки. Попри те, що Сили оборони регулярно завдають ударів по російських військових об'єктах, повністю зупинити атаки складно.

Читайте також:
вибух обстріли обстріл Одеси
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації