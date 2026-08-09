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Головна Одеса Атака на Одесу: 6 людей поранено, зруйновані будинки

Атака на Одесу: 6 людей поранено, зруйновані будинки

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2026 07:38
Атака на Одесу: 6 людей поранено, зруйновані будинки
Зруйнований будинок в центрі Одеси після обстрілу. Фото: Одеська МВА

Під час масованої атаки на Одесу постраждало шестеро містян. Їм надається вся необхідна допомога. Є руйнування житлових будинків в декількох районах міста. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака. 

Удар по Одесі

У результаті атаки. яка продовжувалася кілька годин, є руйнування в різних частинах міста. 

Атака на Одесу: 6 людей поранено, зруйновані будинки - фото 1
Рятувальники в центрі Одеси на місці обстрілу. Фото: Одеська МВА

Крім пошкоджених будинків, також згоріли автівки.

Зараз всі оперативні та комунальні служби на місцях та допомогають населенню. 

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Атака на Одесу: 6 людей поранено, зруйновані будинки - фото 2
Рятувальні та медічні служби Одеси біля місць прильоту. Фото: Одеська МВА

Що передувало

У ніч проти неділі, 9 серпня, Одеса опинилася під обстрілом. Армія РФ завдала по місту комбінованого удару балістичними ракетами та реактивними дронами.  

Як писали Новини.LIVE, для атак на Одесу російські війська продовжують  використовувати окупований Крим. Але навіть попри регулярні удари Сил оборони по військових об'єктах, повністю зупинити ці атаки складно. 

Також ми писали, що Росія продовжує атакувати порти Одещини та цивільні судна в Чорному морі. Останні чотири тижні область майже щодня потерпає від російських ударів. Внаслідок атак є пошкодження кораблів, а серед моряків — загиблі та поранені.  

Одеса руйнування обстріл Одеси
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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