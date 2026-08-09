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Главная Одесса Атака на Одессу: 6 человек ранены, разрушены дома

Атака на Одессу: 6 человек ранены, разрушены дома

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 07:38
Нападение на Одессу: 6 человек ранены, разрушены дома
Разрушенный дом в центре Одессы после обстрела. Фото: Одесская МВА

В ходе массированной атаки на Одессу пострадали шестеро горожан. Им оказывается вся необходимая помощь. В нескольких районах города зафиксированы разрушения жилых домов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

Удар по Одессе

В результате атаки, которая продолжалась несколько часов, зафиксированы разрушения в разных частях города.

Атака на Одессу: 6 человек ранены, разрушены дома - фото 1
Спасатели в центре Одессы на месте обстрела. Фото: Одесская ГВА

Помимо поврежденных домов, также сгорели автомобили.

Сейчас все оперативные и коммунальные службы находятся на местах и оказывают помощь населению.

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Спасательные и медицинские службы Одессы у мест попаданий. Фото: Одесская МВА

Что предшествовало

В ночь на воскресенье, 9 августа, Одесса оказалась под обстрелом. Армия РФ нанесла по городу комбинированный удар баллистическими ракетами и реактивными дронами.

Как писали Новини.LIVE, для атак на Одессу российские войска продолжают использовать оккупированный Крым. Но даже несмотря на регулярные удары Сил обороны по военным объектам, полностью остановить эти атаки сложно.

Также мы писали, что Россия продолжает атаковать порты Одесской области и гражданские суда в Черном море. Последние четыре недели область почти ежедневно подвергается российским ударам. В результате атак повреждены корабли, а среди моряков есть погибшие и раненые.

Одесса разрушения обстрел Одессы
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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