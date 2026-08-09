Нападение на Одессу: 6 человек ранены, разрушены дома

Разрушенный дом в центре Одессы после обстрела. Фото: Одесская МВА

В ходе массированной атаки на Одессу пострадали шестеро горожан. Им оказывается вся необходимая помощь. В нескольких районах города зафиксированы разрушения жилых домов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

Удар по Одессе

В результате атаки, которая продолжалась несколько часов, зафиксированы разрушения в разных частях города.

Спасатели в центре Одессы на месте обстрела. Фото: Одесская ГВА

Помимо поврежденных домов, также сгорели автомобили.

Сейчас все оперативные и коммунальные службы находятся на местах и оказывают помощь населению.

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Что предшествовало

В ночь на воскресенье, 9 августа, Одесса оказалась под обстрелом. Армия РФ нанесла по городу комбинированный удар баллистическими ракетами и реактивными дронами.

Как писали Новини.LIVE, для атак на Одессу российские войска продолжают использовать оккупированный Крым. Но даже несмотря на регулярные удары Сил обороны по военным объектам, полностью остановить эти атаки сложно.

Также мы писали, что Россия продолжает атаковать порты Одесской области и гражданские суда в Черном море. Последние четыре недели область почти ежедневно подвергается российским ударам. В результате атак повреждены корабли, а среди моряков есть погибшие и раненые.