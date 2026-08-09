Массированная атака на Одессу 9 августа: известно о 8 пострадавших

Последствия попадания в дом. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 9 августа российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Одесскую область, применив несколько десятков ракет и беспилотников. Наибольшие разрушения зафиксированы в Одессе, где, по имеющимся данным, пострадали восемь человек.

О последствиях атаки сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера, ГСЧС, полицию и Одесскую городскую военную администрацию.

Последствия атаки

По данным Олега Кипера, российские войска применили во время ночной атаки несколько десятков ракет и дронов. Под ударом оказались объекты инфраструктуры и жилая застройка. В двух районах Одессы повреждены и частично разрушены несколько жилых домов. Также в результате пожаров уничтожены и повреждены автомобили местных жителей.

Поврежденный дом в результате атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Заместитель начальника Одесской городской военной администрации Сергей Красиленко сообщил, что после ударов в жилых домах в разных районах города возникли пожары. Кроме того, повреждения получили отель и инфраструктура.

"Произошло возгорание жилых домов в разных районах города. После ликвидации пожаров станут понятны масштабы разрушений. Также повреждены гостиница и инфраструктура, а также автомобили", — рассказал Сергей Красиленко.

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Сгоревший автомобиль после попадания снаряда. Фото: ГСЧС Одесской области

На момент его сообщения было известно о шести пострадавших. Позже Одесская ОВА уточнила, что их число увеличилось до восьми.

Состояние пострадавших

По последним данным областных властей, в результате российской атаки пострадали как минимум восемь человек. Состояние семерых из них врачи оценивают как средней тяжести. Большинство пострадавших получили осколочные ранения.

Психологи работают с людьми после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Психолог беседует с девушкой. Фото: ГСЧС Одесской области

На местах ударов работают медики, спасатели и коммунальные службы. В городе также развернуты оперативные штабы для оказания помощи жителям поврежденных домов.

В центре Одессы горел дом

В ГСЧС сообщили о многочисленных разрушениях и пожарах сразу в нескольких районах Одессы. Один из крупнейших возник в центральной части города. Там после российской атаки загорелся четырехэтажный жилой дом, а также припаркованные рядом автомобили. Огонь охватил около 1000 квадратных метров.

По другому адресу одновременно горели два частных жилых дома. Спасателям удалось ликвидировать все пожары. На местах ударов также работали психологи ГСЧС.

Пожар в доме. Фото: ГСЧС Одесской области

Полицейские продолжают осмотр поврежденных объектов, собирают доказательства и опрашивают свидетелей. Окончательное количество пострадавших и масштабы разрушений еще уточняются.

В Одессе отключилось электричество и остановился электротранспорт

После ночной атаки в части Одессы возникли проблемы с электроснабжением. По информации ДТЭК, свет пропал в части Одесского, Приморского, Хаджибейского и Пересыпского районов из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Когда именно свет вернут всем потребителям, пока неизвестно.

Сообщение об отключении света. Фото: скриншот с сайта ДТЭК

Последствия аварии отразились и на работе общественного транспорта. В горсовете сообщили, что на части направлений трамваи и троллейбусы можно заменить городскими автобусами, которые следуют по схожим маршрутам.

В частности, трамвайные маршруты дублируют следующие автобусы:

№1 — автобусы №145, 146, 190 и 232А;

№5 — №198 и 214;

№7 — №150, 221, 149, 214, 220А, 121 и 146;

№ 10 — № 121, 149 и 220А;

№13 — №150, 221, 149, 214 и 220А;

№ 15 — № 203 и 214;

№ 17 и № 18 — № 127, 175, 146 и 185;

№ 27 — № 220А, 150, 221, 149 и 214;

№ 28 — № 127, 214, 168, 240 и 250.

Для пассажиров троллейбусов также имеются альтернативные маршруты. Троллейбус № 2 дублирует автобус № 203, № 3 — автобусы № 128, 201 и 233, № 7 — № 148, 220А, 232А, 175, 185, 242 и 221. Для маршрутов № 8, 9, 10 и 12 также можно воспользоваться автобусами, которые частично повторяют их маршрут.

Кроме того, город организовал замену на двух направлениях. Вместо трамвая №20 "Херсонский сквер — Хаджибейский лиман" курсирует автобус. На маршруте троллейбуса № 8 "Железнодорожный вокзал — Суперфосфатный завод" будут работать два социальных автобуса.

Расписание движения автобусов. Фото: Одесский городской совет

Ограничения движения на границе с Молдовой

Ночная атака повлияла и на движение через украинско-молдавскую границу. Временно приостановили движение по мосту вблизи Маяков — Удобного.

Молдавская сторона сообщила, что в пунктах пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" и "Тудора — Старокозаче" оформление людей и транспортных средств осуществлялось только в направлении въезда в Республику Молдова.

Сообщение пограничной полиции Молдовы. Фото: скриншот

Выезд из Молдовы разрешили только через пункт пропуска "Тудора — Старокозаче". Молдавские пограничники также рекомендовали гражданам избегать поездок в этот район и временно воздержаться от поездок в Одесскую область из-за сложившейся ситуации с безопасностью.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Военно-морских сил ВС Украины Дмитрия Плетенчука сообщали, что россияне регулярно запускают по Украине беспилотники с территории временно оккупированного Крыма. Оккупанты используют мобильные пусковые установки.