Обухов про електрику, воду та підготовку Одеси до зими

Генератор на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після атаки Росії в Одесі в ніч на 9 серпня, залишаються проблеми з електропостачанням. Через пошкодження енергетичної інфраструктури тимчасово не працює міський електротранспорт, а в окремих районах ще є перебої зі світлом. Водночас водопостачання в місті вдалося відновити.

В ефірі Ранок.LIVE. депутат Одеської міської ради Петро Обухов розповів, чого чекати містянам найближчими тижнями та як Одеса готується до зими.

Світло в Одесі

За словами Петра Обухова, після удару енергетична система міста досі працює з проблемами. Частині мешканців уже відновили електроенергію, але в інших будинках її ще немає. Через це 9 та 10 серпня не працює міський електротранспорт.

"Росіяни вже відзвітували, що вони атакували наші підстанції. Вони перелічили шість підстанцій. І дійсно досі є проблеми з електрикою", — сказав депутат.

Водночас він зазначив, що ситуація з водою вже стабілізувалася. За його словами, місто заживили, і водопостачання відновилося. Однак проблеми з електрикою можуть тривати ще кілька тижнів.

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Можливі графіки

Точних даних про можливі графіки відключень Обухов не назвав. Він наголосив, що не відповідає за енергетичну сферу, тому остаточну інформацію мають надати енергетики. Депутат припустив, що на ситуацію також впливатиме можливість нових атак. Він назвав останній удар прицільним і звернув увагу на те, що під удар потрапили енергетичні об'єкти та міст через Дністровський лиман.

"Можна припустити, що це зроблено просто як терор місцевого цивільного населення", — заявив Обухов.

План стійкості

У квітні Одеська міська рада ухвалила план стійкості міста. За словами Обухова, документ містить чимало корисних заходів, однак частина з них розрахована на роки та потребує значного фінансування. Депутат вважає нереалістичним, що всі заявлені проєкти вдасться реалізувати найближчим часом. Зокрема, він згадав будівництво сміттєспалювального заводу, який має виробляти тепло для міста.

"Чесно кажучи, з моєї точки зору, це більше така фантазія, ніж якийсь реальний план", — сказав депутат.

Водночас, за його словами, є конкретні заходи, які можуть посилити готовність міста до опалювального сезону. Йдеться, зокрема, про використання когенераційних установок на великих котельнях.

Частину таких установок, отриманих від Японії, планують запустити вже цього року. Також генераторами або акумуляторами мають обладнати проміжні бойлерні, які допомагають подавати тепло до будинків.

"Якась така більша підготовка триває наразі, ніж минулого року", — зазначив Обухов.

Водночас він закликав не очікувати, що місто буде повністю захищене від наслідків можливих блекаутів.

"Сказати, що ми прямо на 100% будемо готові, або на 100% місто буде захищено, і в разі блекаутів все буде добре, це було б неправдою", — наголосив депутат.

Ситуація з водою

Проблеми з водопостачанням після атаки виникли через перебої з електроенергією, а не через пряме пошкодження водогонів чи насосів. За словами Обухова, саме водопостачання є однією з найбільш критичних систем міста. Він пояснив, що альтернативні способи забезпечення Одеси водою мають дуже обмежені можливості. Навіть система бюветів не зможе повністю покрити потреби міста у разі тривалого знеструмлення.

"Навіть якщо лімітувати кожному по 3–4 літри на людину, бювети забезпечують приблизно 10% мешканців", — сказав Обухов.

Під час перебоїв у місті працювали точки, де можна було набрати технічну воду з цистерн. Однак такий варіант депутат називає лише тимчасовим рішенням.

"Це екстрене рішення. Його вистачить на один-два дні", — пояснив він.

Чи виїжджають одесити

За словами депутата, наразі він не бачить серед своїх знайомих масового виїзду людей з Одеси через загрозу нових атак і складної зими. Водночас минулої зими місто вже пережило тривалі перебої зі світлом і теплом. Обухов навів приклад одного з великих будинків, де проблеми з електропостачанням досі не вдалося повністю вирішити.

"Люди ставлять, хто може собі, сонячні панелі, накопичують воду. Тобто все, що можна робити вдома, роблять вдома", — розповів депутат.

В одному з будинків, за його словами, мешканці отримують електроенергію від потужних генераторів по кілька годин на день ще з минулої зими. Проте організувати таке забезпечення для всього міста буде практично неможливо.

Безпека на пляжах

Окремою проблемою залишається безпека людей під час відпочинку на узбережжі. В Одесі триває курортний сезон, однак повітряні тривоги можуть починатися просто під час перебування людей на пляжах. Обухов нагадав про випадок, коли жінка загинула від уламків під час повітряної тривоги. Після цього з'ясувалося, що пляж не був офіційно дозволений для відпочинку. На деяких офіційних пляжах встановлені бетонні укриття, але депутат вважає, що їх недостатньо.

"Я б не сказав, що їх достатньо. Ну, чесно кажучи, я сам не був під час тривоги, я не бачив, чи користуються ними люди", — зазначив Обухов.

Він також звернув увагу на зміну характеру російських атак. За його словами, останнім часом під ударом були порти та цивільні судна. Тепер, на його думку, загроза безпосередньо для цивільного населення зросла.

"А тепер вони, після того, як порти перестали працювати, взялися за цивільне населення", — сказав депутат.

Як повідомляли Новини.LIVE, унаслідок російської масованої атаки на Одещину в неділю, 9 серпня, постраждали 14 людей. 11 потерпілих госпіталізували. Усім травмованим надають допомогу.

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